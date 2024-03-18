Как выглядит самый дешевый Duster 2024 года и чем он оснащен: фото и цена

Долгожданные кроссоверы Dacia Duster и Renault Duster 2024 года ранее представили официально. Фото лучших комплектаций уже опубликованы, а теперь в сети показали базовый (то есть самый дешевый) вариант доступной модели.

Детали стали известны благодаря сайту Dacia. Новый Duster Essential – базовая комплектация из четырех, которые подготовил производитель. Внешне такой бюджетный кроссовер отличается от тех, которые показывали раньше.

Исчез гламурный блеск декоративных элементов, но появились упрощенные фары, неокрашенные пластиковые детали и самые дешевые штампованные колеса. Получилось по-своему очаровательно.

Оснащение Dacia Duster Essential 2024 года получилось достойным – кондиционер, парктроник, датчик света, круиз-контроль, и обязательный комплекс систем безопасности. В его входят системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Цена Dacia Duster 3 поколения – от 19 290 евро. Другие комплектации модели получили цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфона, аудиосистему с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

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