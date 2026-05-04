В Украине показали самую дешевую модель Audi нового сегмента

Электрическая модель AUDI E5 Sportback 2026 года привлекла внимание как самый дешевый автомобиль производителя в сегменте. Теперь машину вживую показали в Украине.

Интересно, что в Украине новая AUDI E5 Sportback официально не продается – это машина удешевленной линейки для китайского рынка. Но сторонние продавцы привозят эти автомобили. Один из таких показали на фото на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрокар AUDI E5 Sportback разработали специально для КНР. Автомобиль в 2025 году стал победителем конкурса Автомобиль года в Китае (China Car of the Year) в номинациях за лучший дизайн и соотношение цена/качество.

Медиа сообщали, что AUDI E5 Sportback с ценой от 34 000 долларов динамично стартовала на рынке и собрала много заказов. Однако покупатели быстро потеряли интерес к машине.

Теперь производитель решил привлекать аудиторию еще более интересной ценой. Вместе со скидкой прайс AUDI E5 Sportback стартует с 29 000 долларов.

