Названы авто с самым низким расходом топлива: три лучших модели

При покупке авто, водители обращают внимание не только на технические характеристики, но и расход топлива. Особенно это беспокоит тех, кто много путешествует, потому что нужно быть уверенным, что машина справится с большими расстояниями между заправками.

Издание MotorBiscuit опубликовало список автомобилей с самым низким расходом топлива. Эти модели приятно вас удивят.

Hyundai Elantra Hybrid

Автомобиль оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, который сочетается с гибридной силовой установкой. Elantra Hybrid обладает 139 лошадиными силами, но мощность – это не главное преимущество этой модели.

Кроме экономной гибридной системы, автомобиль имеет просторный салон и много удобных функций. К примеру, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, подогрев передних сидений и беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto.

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На 3,78 литра топлива можно проехать почти 90 километров (56 миль).

Hyundai Sonata Hybrid

Этот седан представлен в девяти комплектациях. Авто оснащено газоэлектрической силовой установкой мощностью 192 лошадиных сил, приводящей в действие передние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Покупателей приятно удивит комфортный кожаный салон, сенсорный экран и многие функции безопасности (предотвращение столкновения в слепых зонах, предупреждение о перекрестном движении сзади, интеллектуальный круиз-контроль).

На 3,78 литров топлива в городе можно проехать 80 км (50 миль), а по шоссе – почти 84 (54 мили).

Toyota Camry Hybrid

Это удобный универсальный семейный автомобиль, который имеет отличные показатели безопасности и вмещает до пяти взрослых. Camry Hybrid использует гибридную силовую установку мощностью 208 лошадиных сил, состоящую из 2,5-литрового двигателя, соединенного с электродвигателем. Автомобиль также имеет кожаный салон, четыре режима вождения и множество функций безопасности.

На 3,78 литра топлива можно проехать почти 84 километра (52 мили).

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