Названы 10 автомобилей с лучшим интерьером

Интерьер автомобиля может как сделать каждую поездку приятной, так и полностью испортить ее. И в новом опросе автовладельцев Driver Power решили определить автомобили, в салонах которых водители чувствовали себя лучше всего.

Видео дня

О десятке лидеров списка, который получился в результате, рассказало издание CarWOW. В исследовании приняли участие более 100 тысяч британских автомобилистов. Именно на основе их отзывов и был составлен этот рейтинг комфорта автомобилей. Они расположены в списке с 1-го по 10-е место.

Hyundai Tucson

Первое место занял Hyundai Tucson. Этот семейный автомобиль отличается превосходным качеством отделки салона, уже в базовой комплектации оснащен цифровой панелью и большим мультимедийным экраном, а также предлагает огромный багажник. Правда, задние сиденья здесь не самой удобной формы, а подвеска кажется немного жестковатой.

Владельцы были в восторге именно от интерьера. Один из них отметил, что автомобиль "очень хорошо оснащен и комфортен", а другой описал его как "крайне удобный, с понятной приборной панелью и всеми привычными опциями уже в базовой комплектации". Еще один респондент добавил, что ему очень нравится "внешний вид и ощущения от машины".

Vauxhall Grandland

Второе место занял Vauxhall Grandland, и все благодаря своему удобному семейному салону. Внутри полно места – как на передних, так и на задних сиденьях. Его багажник немного больше, чем обычно в этом классе, а продуманные места для мелочей, в частности вместительные отсеки и регулируемые подстаканники, добавляют практичности в повседневной жизни.

Владельцы также положительно отзываются о салоне Grandland. Один из них похвалил его за "комфорт, подогрев сидений и руля, огромный багажник и действительно удобный задний ряд". Другой отметил: "Машина удовлетворяет все потребности – она просторная, уютная и практичная, а благодаря темной крыше выглядит солидно и обеспечивает удобную посадку за рулём".

Vauxhall Frontera

Тройку лидеров замыкает Vauxhall Frontera. Этот кроссовер отличается просторным салоном и плавной ездой. Однако сзади немного не хватает места для хранения вещей, при этом конкуренты стоят дешевле.

Владельцам салон Frontera пришёлся по душе. Один из участников опроса похвалил его "общий стиль", а другой отметил "габариты и комфорт, хорошую вместимость багажника, грамотно спланированную панель и простые в управлении кнопки".

MG HS

MG HS – это практичный семейный кроссовер с вместительным багажником, просторным задним рядом сидений и отличным соотношением цены и качества. С другой стороны, из-за его габаритов бывает сложнее парковаться на тесных площадках, а некоторые конкуренты предлагают более изысканный салон и более плавный ход.

"Я в восторге от качества сборки", – поделился один из владельцев MG HS. Другой описал его как "стильный, отзывчивый в управлении, он отлично держит дорогу и оснащен множеством помощников и технологий".

Ford Kuga

Следующим в списке идет Ford Kuga. Этот практичный семейный кроссовер дарит приятные ощущения от вождения, имеет приемлемую цену и щедрое базовое оснащение. Впрочем, у некоторых соперников салон отделан богаче, при этом у этой модели багажник несколько меньше, чем у основных конкурентов.

Это не помешало автовладельцам высоко оценить интерьер Kuga в опросе. Один из авторов отзыва отметил "высокий потолок, удобную высоту посадки и простор в салоне", а другой написал, что в нем "очень приятно просто находиться". Также модель получила высокую оценку за превосходную аудиосистему и хорошую комплектацию.

Peugeot 3008

Еще один семейный кроссовер получил высокие оценки за свой салон. Peugeot 3008 отличается эффектным дизайном, экономичными гибридными двигателями и качественной отделкой. Однако задние сиденья кажутся немного тесными, а мультимедийная система бывает не самой удобной в использовании.

Водителей особенно поразили дизайн, простор и удобство 3008-го. Один из владельцев отметил "общий дизайн и простор для автомобиля таких размеров", а другой добавил, что она "чрезвычайно комфортна для дальних поездок и очень просторна, а салон оборудован просто фантастически – все под рукой".

Peugeot 5008

Peugeot 5008 – это симпатичный семиместный автомобиль, который отличается своей практичностью. Просторный салон, сдвигаемые сиденья второго ряда и множество удобных ниш позволяют легко адаптировать его под пассажиров или багаж. А багажник объемом 348 литров даже при сложенных трех рядах сидений делает его идеальным для активной семейной жизни.

Владельцы особенно хвалят салон модели. Один из них назвал его "удивительным интерьером в машине, управлять которой – одно удовольствие", а другой отметил, что она "очень удобна и в ней достаточно места". Универсальность тоже отметили: "Автомобиль очень просторный и оставляет достаточно места для вещей, даже когда заняты все сиденья".

Volvo XC40

В список попал и Volvo XC40. Этот изысканный кроссовер плавно преодолевает дороги и предлагает немало места для пассажиров. Однако дизайн его салона уже начинает немного устаревать, экран мультимедиа иногда заставляет путаться в меню, а отдельные комплектации не оправдывают ожиданий.

Несмотря на это, водители высоко оценили салон XC40. Один из авторов похвалил "прекрасные сиденья с подогревом и все системы безопасности", а другой охарактеризовал его кратко: "Прекрасный, просторный и очень комфортный".

Peugeot 308

Этот хэтчбек считается одним из самых привлекательных в своем классе. И он впечатляет комфортом во время длительных поездок. Впрочем, автоматическая коробка передач иногда работает с небольшой задержкой, а базовые версии могут оказаться слишком дорогими.

Владельцы остались под впечатлением от автомобиля в целом, отметив его "стиль, салон, уютную кабину, классные технологии и удобную посадку". Другой водитель похвалил "красивый дизайн как внутри, так и снаружи, а также стиль и комфорт".

Tesla Model 3

И, наконец, Tesla Model 3. Этот электроседан – комфортный выбор с большим запасом места для ног сзади и просторным минималистичным салоном. Только учтите: если вы ищете максимальный комфорт, лучше выбирать версию Premium, ведь у неё более плавная подвеска, чем у базовой модели.

Водители не скупились на комплименты в адрес Model 3, особенно в отношении ее салона. Один из владельцев выделил "технологии, развлекательную систему, удобные сиденья, панорамную стеклянную крышу и общую интеграцию гаджетов". Другой отметил: "Вождение может быть не только практичным, но и увлекательным, и это прекрасно ощущается благодаря управляемости и доступным развлечениям. Звук и системы безопасности просто великолепны, я чувствую себя в безопасности и комфорте".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 недостатках гибридных автомобилей, которые стоит учесть перед покупкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.