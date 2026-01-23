Намного практичнее Logan: новую модель Dacia показали до премьеры

Новая модель Dacia станет популярным недорогим автомобилем, при этом окажется намного практичнее Logan и других легковых машин бренда. Автомобиль перед премьерой показали на очередных фото.

Бюджетник Dacia C-Neo (предварительное название) присоединится к линейке популярных автомобилей европейского производителя. Компания намерена усилить свои позиции в другом сегменте с более крупным автомобилем. Фото показывает Carscoops.

Автомобиль станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Бюджетник Dacia C-Neo может дебютировать уже в 2026 году. В моторной гамме ожидаются бензиновые двигатели, заводское ГБО, гибриды с разной степенью электрификации.

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат с увеличенным клиренсом.

Фактически, это УПП – универсал повышенной проходимости. Также формат машины можно описать как низкий кроссовер с практичным силуэтом и вместительным багажником. Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

