Этот доступный кроссовер Skoda ждут все: каким будет новый EV

Новую модель Skoda Epiq 2026 года ждут все как самый дешевый EV производителя. Компактный электрический кроссовер постепенно готовят к дебюту. Уже известно, какой будет эта машина.

А до тех пор автомобиль показали с эффектным вариантом дизайна в сети. На канале TALKWHEELS предложили альтернативный стиль модели Skoda. Получилось реалистично.

Электрический кроссовер Skoda Epiq уже рассекретили как предсерийный прототип. Мы видели аккуратный геометричный стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

