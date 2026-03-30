Наконец-то в Украине: недорогую модель Mazda показали вживую

Стас Сидилев
Авто Oboz
Mazda EZ-60

Новый кроссовер Mazda EZ-60 наконец-то появился в Украине. Долгожданную недорогую модель показали на живых фото. Автомобиль привлекает внимание эффектным дизайном.

Модель Mazda EZ-60 в Украине показали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram. Кроссовер Mazda получил яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Цена Mazda EZ-60 – менее 20 000 долларов в Китае. В Украине – около 30 000 долларов за базовый вариант, но официальные дилеры эту модель не продают (ее привозят из Китая).

