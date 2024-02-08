На живых фото в сети показали самую дешевую Toyota Camry 2024 года

Новую Toyota Camry 2024 года готовятся вывести на рынок. О машине уже известно множество подробностей. Ранее была объявлена цена самой дешевой модели, а теперь ее показали на живых фото перед стартом продаж.

Автомобиль получился действительно недорогим и оказался даже дешевле популярного кроссовера Toyota RAV4. Цена Toyota Camry 2024 года – от 24 500 долларов. Фото машины публикует Autohome.

В самом дешевом исполнении машину оценили в $24 500. Это седан в гибридной конфигурации с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, мощностью 184 л.с. и с вариатором.

Новая Toyota Camry за 24 500 долларов пока дебютировала для китайского рынка. Там также будут продавать вариант с двигателем на 2 л.

Для глобального рынка модель дебютировала в более мощном гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

Toyota Camry XV70 претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus. Глобальная цена еще неизвестна. Но, для сравнения, за машину до обновления в США просят немногим более 26 000 долларов.

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