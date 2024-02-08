Jeep показал обновленную недорогую модель, которая популярна в Украине. Фото

Компактный кроссовер Jeep Renegade пользуется популярностью в Украине. Правда, автомобилисты чаще привозят б/у экземпляры. Эта модель – самая дешевая в линейке легендарного бренда. К выходу на рынок подготовили обновленный вариант, который показали на фото.

Детали стали известны Carscoops. Компактный кроссовер Jeep Renegade скоро отметит свой десятый день рождения. Настоящий ветеран по меркам современного автопрома, однако машина популярна, поэтому рынок еще не покидает.

Поддерживать актуальность помогают периодические рестайлинги. Которые, впрочем, сохраняют любимую покупателями грубую стилистику классических внедорожников Jeep. В этот раз внешность не меняли, но доработали технологичное оснащение.

Новый Jeep Renegade 2024 года получил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель. К ней присоединился 10,1-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, который стал на 40% крупнее. Добавили в пять раз большую вычислительную мощность для мгновенного отклика сенсорных органов управления. Появилось беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay.

Из мелочей – новое рулевое колесо и дополнительные разъемы USB. Среднюю комплектацию расширили 18-дюймовые легкосплавные диски. Среди основных соперников – Ford Puma и Volkswagen T-Cross.

OBOZ.UA ранее показывал дешевый кроссовер Kia, который начали продавать в Украине.