Компания Porsche заинтриговала своим самым дешевым электрокаром. Фото

Самый дешевый электромобиль Porsche готовят к премьере. Компания перед дебютом модели заинтриговала общественность несколькими фото, которые проливают свет на дизайн долгожданной машины.

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Детали стали известны Carscoops. Линейка электромобилей Porsche сегодня насчитывает только Taycan. Но вскоре в ней появится более дешевая модель – кроссовер Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью.

На официальных фото показали современный салон Porsche Macan EV 2025 модельного года с несколькими крупными экранами – один из них установлен напротив переднего пассажира. На другом изображении продемонстрировали фрагмент задних фонарей.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Но, по информации производителя, все они получат большую батарею емкостью 100 кВтч и запас хода более 500 км.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 22 минуты. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км.

Топовый вариант кроссовера предложит силовую установку мощностью 603 л.с. Премьера Porsche Macan 2024 года ожидается 25 января.

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