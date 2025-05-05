На практике может отличаться: хитрая задача по ПДД

Каждому водителю ежедневно приходится уступать дорогу другим участникам дорожного движения. Вот почему так важно знать все требования ПДД, регулирующие приоритет проезда по дорогам.

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Хорошо ли вы помните соответствующие пункты правил? Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам нужно ответить на вопрос, кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля.

На изображении с условиями задачи мы видим белый автомобиль, который подъехал к перекрестку и сигнализирует о намерении повернуть налево. В это время с левой от него стороны к пересечению дорог подъезжают трамвай и синяя легковушка, а с правой – велосипедист. Все намерены продолжать движение прямо. Кому в этой ситуации должен уступить водитель белой машины:

трамваю и синему автомобилю; велосипедисту; только трамваю; трамваю и велосипедисту; не должен уступать никому; должен дать дорогу всем.

Как обычно, первым шагом определяем тип перекрестка. Светофоров на нем нет, равно как и знаков приоритета. Это означает, что мы имеем дело с нерегулируемым пересечением равнозначных дорог.

Даже новичок знает, что на таких перекрестках водители обязаны разъезжаться, руководствуясь пунктом 16.12 действующих ПДД. Он еще называется "правило препятствия справа" или "правило правой руки". Оно утверждает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Но еще в этом пункте говорится, что на таких перекрестках водитель трамвая имеет преимущество перед нерельсовым транспортным средствам, независимо от направления его дальнейшего движения. А значит, трамвай здесь имеет однозначное преимущество и его нужно пропустить вперед, а затем разъезжаться по правилу препятствия справа.

Но в данной ситуации нужно также обратить особое внимание на велосипедиста. Он тоже является полноценным участником дорожного движения и не обязан давать дорогу автомобилям только потому, что это – автомобили, а он – велосипедист. Таким образом, он тоже при пересечении этого перекрестка руководствуется правилом препятствия справа на равных с остальными водителями.

И согласно этому правилу, водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синего, поскольку является препятствием для него с правой стороны. В то же для него таким препятствием является велосипедист. Ему водитель белого авто должен уступить дорогу.

А еще, несмотря на то, что водитель синего авто должен дать дорогу белому, он движется параллельно с трамваем, который имеет в этой ситуации абсолютное преимущество. Поэтому в реальной жизни синяя машина, скорее всего, проедет перекресток вместе с трамваем.

Впрочем, тест учитывает только требования ПДД, а в соответствии с ними водитель белого автомобиля должен уступить дорогу только трамваю и велосипедисту. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, где нужно было определить, кто из водителей нарушает правила.

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