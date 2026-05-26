На какой стороне можно подобрать пассажира? Тест по ПДД

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
1,6 т.
Знание правил остановки и стоянки транспортных средств является критически важным для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. На профильном тематическом канале "По правилам" обнародовали новое задание, которое заставит задуматься даже опытных автомобилистов.

В центре дорожной ситуации оказался водитель желтого такси, которому необходимо подобрать пассажира на определенном участке городской улицы. С двух разных сторон проезжей части его ждут потенциальные клиенты – мужчина и девушка, которые по закону также являются полноценными участниками движения.

Водителям предлагают разобраться, с какой именно стороны магистрали руководитель имеет законное право припарковаться для посадки людей.

Условия теста по ПДД

Для проверки знаний смоделирована типичная городская ситуация. Водитель такси движется по дороге, где с правой стороны установлен запрещающий дорожный знак, а посередине проезжей части проложены рельсы. Справа на тротуаре стоит мужчина, а слева – девушка. Водителям необходимо ответить на вопрос: "На какой стороне водителю такси разрешается остановиться для посадки пассажира?".

Среди предложенных вариантов ответов доступны четыре следующих:

  1. Только на левой стороне.
  2. Только на правой стороне.
  3. Разрешается с обеих сторон.
  4. С обеих сторон остановка запрещается.

Разбор ситуации на дороге

Анализ дорожных обстоятельств следует начать с оценки позиции мужчины, который находится на правой стороне. Главным ограничением здесь выступает дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена". Однако правила четко указывают на важное исключение из нормативов: действие этого указателя не распространяется на машины такси, осуществляющие непосредственную посадку или высадку пассажиров, а также на маршрутный и специализированный транспорт. К тому же этот знак имеет юридическую силу только на той стороне улицы, где он непосредственно смонтирован.

Относительно левой стороны, где находится девушка, действуют другие требования законодательства. В пределах населенных пунктов парковка слева действительно разрешена на дорогах с односторонним движением или на магистралях с одной полосой в каждом направлении без сплошной разметки. Однако ключевым ограничением в этой ситуации становится наличие трамвайных путей по центру дороги, что автоматически делает маневр налево нелегальным.

Правильный ответ

Учитывая все вышеперечисленные факторы и исключения из правил для лицензированных перевозчиков, таксист может остановить автомобиль возле пассажира-мужчины.

Маневр возле девушки с левой стороны приведет к грубому нарушению через рельсовый транспортный коридор. Таким образом, правильным ответом на этот тест является вариант под номером 2 (только на правой стороне).

