На каких авто ездит полиция в разных странах: топ-5 самых ярких моделей

Служба в полиции – сложна и опасна, поэтому для погони за злоумышленниками или быстрого реагирования служители закона должны иметь лучшие транспортные средства. Конечно, патрульные авто отличаются в разных странах. Пока итальянские копы патрулируют улицы на элитных Lamborghini, а немцы остаются верны своим BMW, некоторые греческие острова беспокоятся об экологии и выбирают миниатюрный Citroen Ami.

Издание Top Gear опубликовало топ самых ярких моделей полицейских авто в разных странах. Максимальная мощность и поразительная маневренность точно не оставят злоумышленникам никакого шанса.

Италия – Lamborghini Urus Performante

В 2024 году Lambo Urus Performante присоединится к автопарку итальянской полиции, и эксперты говорят, что его роль будет неоценима в спасении жизней.

Снаружи сине-белая полицейская ливрея совмещена с черными акцентами и глянцевыми сплавами. Дверь оснащена логотипами "Polizia", тогда как синяя светодиодная световая панель занимает свое универсальное место на крыше рядом с двухцветной электрической сиреной.

Ожидаемо, салон претерпел наибольшие изменения. В то время как фактический дисплей водителя и центральная консоль остаются близкими к стандартным, задняя часть автомобиля стала довольно просторной. Также добавлен откидной дисплей сообщений и раздел для размещения сервисного оборудования. Авто имеет даже дефибриллятор для оказания первой помощи. Двигатель V8 с двойным турбонаддувом имеет мощные 657 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Австралия, штат Виктория – Tesla Model X

Австралийская полиция заявила о внедрении пробной модели X. Учитывая, что автомобиль имеет невероятное ускорение, у злоумышленников и беглецов точно не будет шансов.

Полиция штата Виктория в Австралии заявила, что электромобили – экологический и надежный вид транспорта, и "учитывая, что наши государственные патрульные автомобили проезжают тысячи километров, мы всегда должны искать способы, как мы можем уменьшить наше влияние на окружающую среду".

Полиция США – Dodge Charger

Dodge Charger – настоящий монстр американских дорог. Его зловещие прожекторные фары наводят страх на злоумышленников. Авто оснащено мощным двигателем V8. Кроме того, авто оснащено усиленным шасси с задним приводом, высокопроизводительной подвеской, выравнивающими нагрузку амортизаторами, мощными тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости, 18-дюймовыми производительными шинами и стальными колесными дисками.

Салон оснащен качественной приборной панелью, полицейскими передними сиденьями и возможностью персонализировать поездку с помощью Mopar. Есть возможность повысить электрические характеристики автомобиля, добавить новую графику, баллистические дверные панели для водителя и пассажира и стальные вставки в спинку сиденья.

Великобритания – Ford Mustang Mach-E

Британская полиция в скором времени может располагать новым, бесшумным инструментом для борьбы с преступностью в форме этого концептуального автомобиля Mach-E от Ford.

Первоначальная концепция основана на стандартном полноприводном Mach-E, но Ford говорит, что планирует также предлагать версии с расширенным диапазоном для более продолжительных гонок. Также будет доступен топовый вариант GT, оснащенный двухмоторной силовой установкой мощностью 480 лошадиных сил и способный разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Идеально подходит для воров, пойманных "на горячем".

Ford Mustang Mach-E демонстрируется на выставке экстренных служб в NEC в Бирмингеме. Автопроизводитель отмечает, что полиция графств Сассекс, Суррей, Дайфед, Девон и Корнуол уже заинтересовалась новинкой.

Острова Греции – Citroen Ami

Citroen показал эту полицейскую машину Ami с греческого острова Халки. Довольно мило, согласитесь. Очевидно, Халки стремится стать первым греческим экологическим островом, и Citroen помогает местно власти, подарив шесть электромобилей для использования государственными органами. Есть даже береговая охрана Ami.

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