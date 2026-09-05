Можно ли стирать автомобильные коврики в стиральной машине: ответ экспертов

Автомобильные коврики быстро собирают пыль, песок, грязь, шерсть животных и следы от обуви. Поэтому время от времени их необходимо тщательно чистить. Самое простое решение, которое может прийти в голову, – положить коврики в стиральную машину. Однако специалисты советуют с этим не торопиться.

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В большинстве случаев автомобильные коврики не предназначены для машинной стирки. Во время цикла они могут деформироваться, повредиться сами или даже вывести из строя стиральную машину, сообщает SlashGear.

Почему стиральная машина – не лучшая идея

Главное преимущество машинной стирки очевидно: не нужно тратить время и силы на ручную чистку. Вода и моющее средство могут равномерно промыть ткань, удалить мелкую пыль и частично избавиться от неприятного запаха.

Однако рисков гораздо больше.

Автомобильные коврики часто тяжелее и жестче обычного текстиля. Во время вращения барабана они могут сильно ударяться о его стенки и создавать дисбаланс. Из-за этого возрастает нагрузка на механизмы стиральной машины.

Кроме того, песок, земля и другие крупные частицы грязи могут попасть в фильтр или систему слива и вызвать засорение.

Пострадать могут и сами коврики. Интенсивное вращение способно:

деформировать их;

повредить края;

привести к появлению трещин на резиновой основе;

разрушить поролоновый слой;

привести к расслоению материалов.

Особенно опасна высокая температура воды, ведь она может ослабить клей, которым соединены различные слои коврика.

Какие коврики иногда можно стирать в стиральной машине

Единственный вариант, при котором машинная стирка иногда допустима, – это тонкие и легкие текстильные коврики без резиновой или пенопластовой основы.

Но даже в таком случае перед стиркой нужно проверить этикетку или рекомендации производителя. Если там прямо указано, что машинная стирка запрещена, экспериментировать не стоит.

Чем больше дополнительных слоев и вставок у коврика, тем выше риск его повреждения.

Какие коврики точно не стоит класть в стиральную машину

Резиновые, тяжелые и всесезонные автомобильные коврики стирать в стиральной машине не рекомендуется. Они слишком массивные, могут повредить барабан и быстро потерять форму.

Такие коврики лучше чистить вручную: сначала хорошо вытряхнуть или пропылесосить, затем промыть водой с моющим средством, а после этого тщательно высушить.

Поэтому в большинстве случаев самый безопасный вариант – не класть автомобильные коврики в стиральную машину, а использовать ручную чистку. Это поможет сохранить и сами коврики, и бытовую технику.

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