Можно ли стирать автомобильные коврики в стиральной машине: ответ экспертов
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Автомобильные коврики быстро собирают пыль, песок, грязь, шерсть животных и следы от обуви. Поэтому время от времени их необходимо тщательно чистить. Самое простое решение, которое может прийти в голову, – положить коврики в стиральную машину. Однако специалисты советуют с этим не торопиться.
В большинстве случаев автомобильные коврики не предназначены для машинной стирки. Во время цикла они могут деформироваться, повредиться сами или даже вывести из строя стиральную машину, сообщает SlashGear.
Почему стиральная машина – не лучшая идея
Главное преимущество машинной стирки очевидно: не нужно тратить время и силы на ручную чистку. Вода и моющее средство могут равномерно промыть ткань, удалить мелкую пыль и частично избавиться от неприятного запаха.
Однако рисков гораздо больше.
Автомобильные коврики часто тяжелее и жестче обычного текстиля. Во время вращения барабана они могут сильно ударяться о его стенки и создавать дисбаланс. Из-за этого возрастает нагрузка на механизмы стиральной машины.
Кроме того, песок, земля и другие крупные частицы грязи могут попасть в фильтр или систему слива и вызвать засорение.
Пострадать могут и сами коврики. Интенсивное вращение способно:
- деформировать их;
- повредить края;
- привести к появлению трещин на резиновой основе;
- разрушить поролоновый слой;
- привести к расслоению материалов.
Особенно опасна высокая температура воды, ведь она может ослабить клей, которым соединены различные слои коврика.
Какие коврики иногда можно стирать в стиральной машине
Единственный вариант, при котором машинная стирка иногда допустима, – это тонкие и легкие текстильные коврики без резиновой или пенопластовой основы.
Но даже в таком случае перед стиркой нужно проверить этикетку или рекомендации производителя. Если там прямо указано, что машинная стирка запрещена, экспериментировать не стоит.
Чем больше дополнительных слоев и вставок у коврика, тем выше риск его повреждения.
Какие коврики точно не стоит класть в стиральную машину
Резиновые, тяжелые и всесезонные автомобильные коврики стирать в стиральной машине не рекомендуется. Они слишком массивные, могут повредить барабан и быстро потерять форму.
Такие коврики лучше чистить вручную: сначала хорошо вытряхнуть или пропылесосить, затем промыть водой с моющим средством, а после этого тщательно высушить.
Поэтому в большинстве случаев самый безопасный вариант – не класть автомобильные коврики в стиральную машину, а использовать ручную чистку. Это поможет сохранить и сами коврики, и бытовую технику.
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