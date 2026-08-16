Куда засыпают порошок и заливают кондиционер: что означают I, II и цветочек на стиральной машине

Лоток для порошка в стиральной машине обычно имеет три отсека, но для стандартной ежедневной стирки средство следует засыпать только в один из них. Остальные два предназначены для предварительной стирки и кондиционера для белья.

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А уверены ли вы, что точно знаете, куда и что именно нужно засыпать или заливать? А в какой последовательности? Это действительно важно, ведь от этого зависит, отстираются ли ваши вещи и не останутся ли на них разводы или размокшие остатки моющего средства. Поэтому издание Deccoria решило разобраться во всех нюансах и разобраться с условными обозначениями на стиральной машине.

Маркировка отсеков в лотке: что означают обозначения I, II и цветочек

Расположение и форма отсеков лотка стиральной машины могут отличаться в зависимости от производителя и конкретной модели. Поэтому не стоит ориентироваться только на то, где расположена ячейка – слева, справа или посередине. Гораздо важнее обозначения на самом лотке: I, II и символ цветка.

Отсек с римской цифрой I предназначен для средств предварительной стирки. Моющее средство попадает из него в барабан еще до начала основного цикла. Этим отсеком пользуются только тогда, когда выбирают программу с предварительным замачиванием или стиркой.

предназначен для средств предварительной стирки. Моющее средство попадает из него в барабан еще до начала основного цикла. Этим отсеком пользуются только тогда, когда выбирают программу с предварительным замачиванием или стиркой. Отсек с маркировкой II предназначен для основной стирки. Именно сюда следует засыпать порошок или заливать жидкий гель во время большинства повседневных программ. Машина заберет средство из этого отсека в начале основного этапа, и у него будет достаточно времени, чтобы справиться с загрязнениями.

предназначен для основной стирки. Именно сюда следует засыпать порошок или заливать жидкий гель во время большинства повседневных программ. Машина заберет средство из этого отсека в начале основного этапа, и у него будет достаточно времени, чтобы справиться с загрязнениями. Символ цветка, звездочки или характерного листика обозначает отсек для кондиционера (ополаскивателя). Внутри обычно находится цветная деталь и отметка MAX, указывающая на предельно допустимое количество средства.

В некоторых моделях лоток может иметь дополнительную вставку для жидких гелей, отсек для отбеливателя или систему автоматической дозировки. Если маркировка отличается от стандартной, перед использованием стоит заглянуть в инструкцию к вашей стиральной машине.

Для чего нужен 3-й отсек и когда им пользоваться

Поскольку в разных машинах последовательность отсеков различается, решающее значение имеет именно отметка в виде цветка, а не ее расположение. Именно сюда наливают ополаскиватель, который стиральная машина использует на завершающем этапе стирки.

Средство следует заливать еще до запуска программы, не превышая уровень отметки MAX. Если налить слишком много, сифонный механизм может сработать преждевременно, и кондиционер стечет в барабан в самом начале и вымоется вместе с мыльной водой. Кроме того, избыток средства грозит появлением маслянистых пятен на одежде, слишком резким запахом и липким налетом внутри самого лотка.

Использование ополаскивателя не является обязательным и требуется далеко не всегда. От него лучше отказаться во время стирки:

полотенец (поскольку он снижает их способность впитывать влагу);

спортивной и термоодежды;

тканей с мембраной;

микрофибры для уборки;

некоторой детской одежды и вещей для людей с чувствительной кожей

Кондиционер не стирает и не выводит грязь. Его задача – исключительно смягчить ткань и придать ей приятный аромат. Если вещи остались грязными, дополнительная порция ополаскивателя, добавленная в отсек с цветочком, ситуацию не исправит.

Что произойдет, если перепутать отсеки

Последствия зависят от того, какие именно средства попали не туда. Однократная ошибка вряд ли выведет технику из строя, но результат стирки может существенно ухудшиться.

Если засыпать порошок в отсек I, а программа не предусматривает предварительной стирки, вещи просто выстираются в обычной воде без достаточного количества средства. Само же стиральное средство так и останется в лотке и со временем превратится в твердый осадок.

Еще большая проблема возникает, когда моющее средство заливают в отсек с изображением цветка. Машина заберет его во время последнего полоскания, когда моющие средства уже должны вымываться из ткани. Оно не успеет растворить грязь, а его остатки просто осядут на вещах. В таком случае придется запустить дополнительное полоскание, а очень грязные вещи – перестирать заново.

Кондиционер, налитый в отсек II, попадет в барабан во время основной стирки. Он просто вымоется водой и не даст никакого эффекта. К тому же он может ослабить действие стирального порошка, если они смешаются в высокой концентрации.

Избыток любого средства также вреден. Слишком большое количество пены затрудняет полоскание, оставляет белые разводы на тёмной одежде и способствует накоплению грязи внутри самой машины. Количество порошка или геля всегда следует подбирать с учетом жесткости воды, объема загрузки и степени загрязнения вещей.

Как чистить лоток для моющих средств, чтобы избежать появления плесени и осадка

Влажность, остатки ополаскивателя и нерастворенный порошок создают в дозаторе идеальные условия для появления скользкого налета и даже черной плесени. Эти загрязнения могут забивать каналы подачи воды и мешать нормальному смыванию средств. В результате часть порошка остаётся в лотке, а белье после стирки теряет свежесть. Именно поэтому так важно регулярно чистить этот узел.

Лоток стиральной машины следует тщательно мыть не реже одного раза в месяц, а при частом использовании – даже чаще. Сначала его нужно полностью извлечь. В большинстве моделей для этого достаточно выдвинуть лоток, нажать на пластиковый фиксатор в отсеке для кондиционера и слегка потянуть на себя.

Извлеченный дозатор следует разобрать на детали (если производителем предусмотрены съемные вставки) и выполнить простые шаги:

промыть дозатор под теплой проточной водой;

замочить его на 15–20 минут в воде с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды;

очистить все труднодоступные уголки старой зубной щеткой или мягкой щеткой;

промыть и очистить отверстия и каналы, по которым проходит вода;

хорошо ополоснуть и полностью высушить все элементы.

При наличии известкового налета можно воспользоваться раствором лимонной кислоты, приготовленным в соответствии с инструкцией к прибору. Однако никогда не смешивайте различные бытовые средства, особенно препараты на основе хлора с уксусом, кислотами или другой химией – такие смеси могут выделять опасные для дыхания газы.

Очистке подлежит и сама ниша (гнездо), куда вставляется лоток. Предварительно отключите стиральную машину от сети, после чего протрите внутренние поверхности влажной тряпкой. Особое внимание уделите верхней части ниши и форсункам подачи воды, где часто скапливается чёрный налёт. Главное – не заталкивать грязь вглубь и не использовать острые предметы.

После каждой стирки оставляйте лоток и дверцу барабана приоткрытыми. Это позволит влаге испариться и предотвратит развитие грибка. А остатки кондиционера лучше вымывать сразу, пока они не превратились в липкую пленку.

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