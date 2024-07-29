Можно ли сделать остановку? Непростая задача по ПДД

Участники дорожного движения должны неукоснительно выполнять требования ПДД, поэтому постоянное совершенствование теории и практики является важным условием безопасности на дорогах. Действия или бездействие водителей или пешеходов не должны создавать опасности или препятствия для движения.

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Предлагаем проверить знания достаточно простым и быстрым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли водитель авто сделать остановку?

Может ли водитель совершить остановку в указанном месте?

Да; Нет.

Объяснение

Остановка – прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (выгрузки) груза, выполнения требований настоящих Правил (предпочтения в движении, выполнения требований регулятора, сигналов светофора и т.п.)

Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны производиться в специально отведенных местах или на обочине.

Пункт 15.2 ПДД устанавливает, что при отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения).

Согласно пункту 15.9 ПДД, в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки, остановка запрещается.

Правильный ответ

Водитель авто не может осуществить остановку в указанном месте.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее интересную задачу о непростой ситуации на дороге, где нужно определить, нарушил ли кто-то из водителей правила.

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