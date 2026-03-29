Можно ли повернуть направо? Тест на знание ПДД

Глубокое знание правил дорожного движения является залогом безопасности для каждого участника дорожного движения на современных автодорогах. Понимание иерархии средств регулирования позволяет водителю мгновенно принимать правильные решения в сложных дорожных ситуациях.

Особенно важно знать правила проезда перекрестков, где одновременно могут действовать светофоры, разметка и знаки разных групп. Недавний тест на канале "По правилам" наглядно продемонстрировал, как легко допустить ошибку, если не различать приоритетность дорожных объектов.

Тест по ПДД

В предложенной ситуации белый автомобиль приближается к перекрестку, намереваясь совершить поворот направо. На основном светофоре горит красный свет, однако в дополнительной секции включена зеленая стрелка, указывающая именно на выбранное водителем направление. В то же время перед поворотом установлен дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" и временный запрещающий знак 3.22 "Поворот направо запрещен".

Вопрос: разрешен ли поворот направо водителю авто?

Варианты ответов:

Разрешается. Разрешается только при отсутствии других транспортных средств. Запрещается.

Главная интрига теста заключается в выборе между сигналом светофора и требованием дорожного знака, которые в такой ситуации прямо противоречат друг другу. Многие водители ошибочно считают, что светофор всегда отменяет действие любых знаков. Для решения этой задачи пользователям предлагали три варианта: разрешить движение без ограничений, разрешить только при отсутствии препятствий или полностью запретить маневр.

Ключ к правильному ответу скрыт в пункте 8.3 Правил дорожного движения Украины. Согласно ему, сигналы светофора имеют преимущество исключительно над знаками приоритета (например, "Главная дорога" или "Уступить дорогу"). Однако светофор никоим образом не отменяет действие знаков других групп, в частности запрещающих, к которым и относится знак 3.22 "Поворот направо запрещен".

Отдельное внимание следует обратить на то, что знак 3.22 в данной ситуации имеет желтый фон, что свидетельствует о его временном характере. Хотя зеленая стрелка светофора якобы "приглашает" к маневру, водитель обязан подчиниться именно временному запрету, установленному на данном участке дороги. Требования светофора и запрещающих знаков действуют параллельно, не нивелируя друг друга.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, правильным ответом на этот тест является вариант номер 3 – поворот направо категорически запрещен .

Несмотря на включенную дополнительную секцию светофора, водитель белой машины не имеет права выполнять запланированный маневр из-за действия запрещающего знака. Это упражнение еще раз напоминает, что на дороге не бывает мелочей, а невнимательность к классификации знаков может привести к штрафу или аварии.

