Мощнейший вариант недорогой Skoda для семьи подробно показали в сети

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения уже представили официально в топовом исполнении RS. Это мощнейший вариант знаменитой недорогой модели для большой семьи. Машину подробно показали в сети.

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Эта машина очень нравится поклонникам чешского бренда. А новая Skoda Kodiaq RS привлечет семьянинов, которым вдобавок нужна высокая мощность. Спортивный кроссовер Skoda показывает Autogefühl.

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом – двигатель VW Golf GTI мощностью 265 л.с.

Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. На выбор доступны конфигурации с салоном на 5 или 7 мест. В интерьере Skoda Kodiaq RS появилась новая отделка и спортивные кресла.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер и поступил в продажу. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал долгожданный кроссовер Citroen с ярким дизайном.