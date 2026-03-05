Модель Toyota RAV4 2026 года оказалась дешевле прошлого кроссовера

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения уже дебютировал в подробностях как долгожданный автомобиль. Мало того, что модель сама по себе недорогая, оказалось, что автомобиль дешевле прошлого кроссовера.

Видео дня

Как стало известно Motor1, цена плагин-гибрида Toyota RAV4 PHEV 2026 в США стартует с $42 920. В сравнении с похожим автомобилем предыдущего поколения (2025 года) автомобиль подешевел на 2340 долларов.

Ранее стало известно, что и стандартный гибрид RAV4 2026 года с ценой от $31 900 подешевел относительно предшественника. Прайс снизился на тысячу долларов.

Также производитель рассекретил самый дешевый вариант модели с ценой от 20 000 долларов. Это новый кроссовер Toyota Wildlander 2026 для китайского рынка.

У модели Toyota Wildlander осталась стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с. Есть гибридные варианты на 197 и 237 л.с. Дизайн полностью повторяет новую RAV4.

Недавно OBOZ.UA сообщал первые подробности о новом бюджетном внедорожнике Renault.