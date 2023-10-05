Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей

Компания Mitsubishi отказалась от производства своих автомобилей на территории Китая. Как известно, благодаря недорогой рабочей силе в стране удается изготавливать самые дешевые модели. Но сборочную линию уже остановили.

Об этом стало известно Motor1. Речь идет о совместном предприятии Mitsubishi с Guangzhou Automobile Group (GAC) в провинции Хуман. Остановку производства связывают с падением спроса.

Так, продажи по итогу 2022 года снизились на 60% в сравнении с 2021 годом. А рекордным стал 2018, когда покупатели получили 140 000 автомобилей.

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Mitsubishi Motors планирует полностью вывести свои инвестиции из совместного с GAC предприятия, которое было основано в 2012 году. После остановки производства китайская компания может его возобновить для своих электромобилей.

В целом в последнее время наблюдается общее падение продаж японских производителей в КНР. В 2022 году местный рынок для них уменьшился на 2,8% в сравнении с 2021 годом.

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