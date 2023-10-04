10 из 10: топ дешевых б/у кроссоверов, которые никого не разочаруют. Фото
Кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто. Здесь собрана десятка лучших по цене до 10 тысяч долларов.
Мы в OBOZREVATEL внимательно проверили отзывы владельцев и специалистов. И таким образом выделили десять лучших недорогих кроссоверов по хорошей цене. Верхний порог – 10 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.
Лучшие б/у кроссоверы до 10 000 долларов:
- Toyota Venza;
- Toyota RAV4;
- Kia Soul;
- Kia Soul EV;
- Suzuki Jimny;
- Suzuki Grand Vitara;
- Suzuki SX4;
- Honda CR-V;
- Subaru Forester;
- Volkswagen Touareg.
Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.
Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.
Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.
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