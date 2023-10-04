10 из 10: топ дешевых б/у кроссоверов, которые никого не разочаруют. Фото

Кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто. Здесь собрана десятка лучших по цене до 10 тысяч долларов.

Мы в OBOZREVATEL внимательно проверили отзывы владельцев и специалистов. И таким образом выделили десять лучших недорогих кроссоверов по хорошей цене. Верхний порог – 10 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.

Лучшие б/у кроссоверы до 10 000 долларов:

Toyota Venza; Toyota RAV4; Kia Soul; Kia Soul EV; Suzuki Jimny; Suzuki Grand Vitara; Suzuki SX4; Honda CR-V; Subaru Forester; Volkswagen Touareg.

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Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.

Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.

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