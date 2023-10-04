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10 из 10: топ дешевых б/у кроссоверов, которые никого не разочаруют. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,7 т.
Suzuki Grand Vitara

Кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто. Здесь собрана десятка лучших по цене до 10 тысяч долларов.

Мы в OBOZREVATEL внимательно проверили отзывы владельцев и специалистов. И таким образом выделили десять лучших недорогих кроссоверов по хорошей цене. Верхний порог – 10 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.

Лучшие б/у кроссоверы до 10 000 долларов:

  1. Toyota Venza;
  2. Toyota RAV4;
  3. Kia Soul;
  4. Kia Soul EV;
  5. Suzuki Jimny;
  6. Suzuki Grand Vitara;
  7. Suzuki SX4;
  8. Honda CR-V;
  9. Subaru Forester;
  10. Volkswagen Touareg.
Toyota Venza
Видео дня

Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.

Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых популярных новых машинах украинского рынка.