Mini запустила первые электромобили John Cooper Works: стало известно, что внутри

Марка классических британских автомобилей Mini сейчас проходит через период трансформации. Так самые популярные модели становятся полностью электрическими.

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Как пишет издание Motor1, на рынок вышла обновленная Mini Cooper – вариант John Cooper Works. Покупателям становятся доступны электромобили John Cooper Works Electric и John Cooper Works Aceman. Первый является трехдверным хэтчбеком, а второй – это более практичный пятидверный кроссовер. Оба варианта построены на одной платформе и обладают большей мощностью, а также дополнительными изменениями в оборудовании.

Электрический дуэт оснащен только передним приводом, а под капотом имеет одинаковые двигатели мощностью 255 л. с. и крутящим моментом 350 Нм. JCW добавляет дополнительные 40 л. с. (30 кВт) и 20 Нм по сравнению с Cooper Hardtop и Aceman в спецификации SE. Mini заявляет о разгоне от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды для хэтчбека и 6,4 секунды для субкомпактного кроссовера. Первый сокращает этот показатель на 0,8 сенкуды, а второй – на 0,7 секунды.

Mini добавил новинкам функцию наддува, которая временно увеличивает выходную мощность на 27 л. с.. (20 кВт). Это должно пригодиться при обгоне или когда вы хотите максимально использовать потенциал электродвигателя при ускорении. Электрические модели JCW также получают улучшенные тормоза для превосходной тормозной мощности и стандартные шины с высоким сцеплением.

На колесах у хэтчбека 18-дюймовые литые диски, а у кроссовера – большие, 19-дюймовые. У обоих больше логотипов JCW и дополнительных красных акцентов, но в целом они выглядят почти так же, как и младшие версии с тем же названием. Помимо обычного логотипа JCW, трехдверная модель получает клетчатый флаг на задней двери, а Aceman – нет.

Внутри все, как всегда, и у новых моделей JCW сохраняется красно-черная тема салона. Однако освещение на крыше отличает их от обычных Cooper 3-Door и Aceman в обработке JCW. Как и у всех остальных Mini, сиденья новинок обтянуты синтетической кожей. Передние сиденья имеют разноцветную трикотажную ткань и красную контрастную строчку швов.

Ни Cooper JCW, ни Aceman JCW пока не появятся в Соединенных Штатах. Оба электромобиля производятся исключительно в Китае, но это скоро изменится. С 2026 года Mini будет собирать обе машины дома, в британском Оксфорде. Скорее всего, по крайней мере одна из них попадет в Северную Америку, как только производство начнется в Великобритании.

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