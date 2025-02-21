Jeep столкнулся с проблемой при подготовке недорогой модели 2025 года

Недорогая модель Jeep Compass 2025 года готовится к премьере в новом поколении. О машине уже многое известно. Производитель даже показал первое фото. Но с этим автомобилем возникла проблема.

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Новый Jeep Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Как сообщает Carscoops, для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Работы на втором предприятии приостановили.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass 2025 модельного года выйдет на рынок в разных модификациях – как EV и с ДВС. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль ожидается с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

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