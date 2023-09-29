Мечта украинца: как выглядит б/у Toyota Camry за 900 гривен. Фото

Toyota Camry – настоящая мечта многих украинцев и один из самых популярных б/у автомобилей на вторичном рынке. Правда, на уровне 900 гривен такую машину у нас не найти. Но в сети удалось отыскать очень дешевый экземпляр.

О необычной машине стало известно Авто24. То есть, Toyota Camry 40 – полностью обыкновенный автомобиль. Скучный синоним слова седан, который вообще ничем не выделяется, но почему-то находит фанатов в том числе среди украинцев.

Особенность конкретной машины – цена. Ее продали всего за 25 долларов или 900 гривен на американском аукционе IAAI.

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На страховые аукционы в США автомобили попадают после ДТП. Не стала исключением и эта б/у Toyota Camry XV40 синего цвета. Удар пришелся на заднюю часть кузова – повреждена крышка багажника, фонари подлежат замене, отсутствует бампер.

Тем не менее, машина на ходу. А сами по себе повреждения не серьезные и в ремонте обойдутся недорого. В салоне даже не сработали подушки безопасности. В любом случае это очень хорошая цена за машину 2007 года с пробегом 250 000 км.

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