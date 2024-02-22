Mazda назвала цену нового недорогого соперника BMW и Lexus. Фото

Новый стильный кроссовер Mazda CX-70 премиального сегмента недавно представили официально. Теперь производитель назвал цену машины. Это недорогая модель, которая присоединится к новой линейке для соперничества с Audi, BMW и Lexus.

Детали сообщает Motor1. Это полностью новая модель для соперничества с самыми известными премиальными кроссоверами. Предшественников у машины в модельном ряду японской компании не было. Автомобиль спроектировали для сегмента, в котором популярным выбором является BMW X5.

Цена Mazda CX-70 в базовом исполнении – от 41 820 долларов. Ближайшие соперники примерно в полтора раза дороже.

Большой кроссовер Mazda CX-70 построили на платформе 7-местного CX-90. Однако в новинке только пять посадочных мест. Но колесная база в 3120 мм предложит пассажирам достаточный комфорт.

Дизайн CX-70 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора. Привод – полный.

В оснащении Mazda CX-70 есть качественная отделка "под кожу", современная мультимедийная система, электропривод кресел и технологичные ассистенты. Базовый вариант получил мощность 284 силы. Также покупателям предложат топовое исполнение на 345 л.с. и 325-сильный гибрид. В продаже – летом 2024 года.

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