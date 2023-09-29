Mazda анонсировала дебют в Украине флагманского кроссовера

Японская компания Mazda в скором времени представит в Украине флагманский кроссовер СХ-90. Это уже вторая модель нового поколения кроссоверов бренда, которая вскоре появится на отечественном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба импортера. Модель расширяет линейку кроссоверов бренда, представленных на мировом и украинском рынке. Кроссовер обладает привлекательной внешностью, просторным салоном с тремя рядами сидений, а также мощным турбомотором.

Новинка является самой большой моделью компании – благодаря увеличенным размерам она может перевозить до 7 человек. Машина оснащена современным 3,3-литровым двигателем с турбонаддувом. Рядной 6-цилиндровый мотор имеет мощность 345 л.с., а крутящий момент составляет 500 Нм. Кстати, это самый мощный бензиновый ДВС за более чем 100 лет существования компании. Для снижения расхода горючего и вредных выбросов силовой агрегат оснащен вспомогательным электромотором, который расположен в блоке с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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Реализовать потенциал Mazda CX-90 поможет система полного привода, которая в обычных дорожных условиях отправляет большую часть крутящего момента на задние колеса. В случае пробуксовки одного из колес электронная система автоматически отправит момент к колесам с наибольшим сцеплением. Также автомобиль обладает комплексной системой стабилизации Kinematic Posture Control, которая уменьшает крены в поворотах. Чтобы улучшить управляемость большого кроссовера кузов ужесточились, а также изменили настройки подвески.

Интерьер Mazda СХ-90 сделан в стиле минимализма, что уже стало визитной карточкой бренда. Модель имеет 12,3-дюймовый центральный дисплей, многочисленные порты USB-C для подключения гаджетов, кожаную отделку интерьера. В зависимости от потребностей владельца благодаря трансформации каждого ряда сидений количество мест может варьироваться от 2 до 7.

Дизайн выполнен в современной стилистике бренда, с которой украинские ценители Mazda уже смогли познакомиться на примере модели СХ-60. В отличие от своего "младшего" собратья размеры CХ-90 увеличены, а колесная база выросла до 3120 мм (+250 мм). Кроме того, чтобы обеспечить удобный доступ к третьему ряду сидений задняя дверь сделала шире.

Заказать новый просторный, крепкий и безопасный кроссовер Mazda CX-90 можно в украинских официальных дилерских центрах бренда. Стоимость модели в максимальной комплектации Premium-Line составляет 2498 400 грн.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, самую дешевую модель Mazda с расходом 3,8 литра показали в обновленном виде.