Маленький RAV4: бюджетный кроссовер Toyota 2026 года показали вживую

Новый бюджетный кроссовер Toyota Yaris Cross 2026 модельного года дебютировал как современный компактный автомобиль для очень популярного сегмента. Машину с дизайном в стиле RAV4 показали вживую.

Модель Toyota Yaris Cross показали в деталях на канале Autogefühl в YouTube. Дизайн автомобиля изменился не так сильно, но благодаря новому переднему бамперу новинка похожа на кроссовер Toyota RAV4 2026 года.

Производитель также обновил наружную светотехнику, добавил оттенки в цветовую гамму кузова и разработал новые колесные диски.

Автомобиль сохранил цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса, которые появились в ходе модернизации Toyota Yaris Cross 2024 года.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил гибридные силовые установки мощностью 116 и 130 л.с. на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota Yaris Cross – около 28 000 евро за базовое исполнение.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Audi работает над новой недорогой моделью.