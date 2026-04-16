Audi создаст новую недорогую модель на фоне падения продаж

Audi привлекла внимание покупателей новыми недорогими моделями. Однако в итоге рынок отреагировал вяло, и продажи падают. Производитель на этом фоне решил создать еще одну машину.

Как стало известно Carscoops, в компании работают над электрическим седаном. Новинка присоединится к линейке недорогих электрокаров бренда в рамках принципиально новой линейки. В основе используют платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года уже отправилась на рынок как недорогой современный EV. Казалось, что высокие продажи обеспечены, однако покупателям эта машина не понравилась.

Не помогло, что новый электромобиль AUDI стал победителем конкурса Автомобиль года в Китае (China Car of the Year) в номинациях за лучший дизайн и соотношение цена/качество.

Теперь в компании готовят к старту продаж электрический кроссовер AUDI E7X. Его цена немного превысит 30 000 долларов за базовое исполнение. Ожидается, что новый седан позволит усилить позиции – в Китае такие машины пользуются спросом.

