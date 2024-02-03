Лучшие модели авто для такси: глобальный рейтинг

Что нужно авто, чтобы успешно работать в такси? Конечно, надежность, ведь это рабочий инструмент, который должен как можно меньше выходить из строя. Также экономичность, ведь от баланса расходов и заработков зависит прибыль водителя. А еще лёгкость в ремонте и, безусловно, комфорт.

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Издание Car WOW собрало рейтинг машин, отвечающих всем заявленным критериям. Вот десятка идеальных автомобилей для работы в такси.

Skoda Octavia

Пространство – вот ключевое преимущество, которое предлагает Octavia. Задние сиденья здесь имеют больше места для ног, чем в некоторых роскошных автомобилях. То же касается и багажника. Хэтчбек предлагает 600 литров объема под багаж, а универсал – 640. Octavia также имеет прочную репутацию надежной модели, ее достаточно просто купить, и если вы выберете экономичный 2,0-литровый дизельный двигатель TDI, его расход составит 3,9 литра на 100 км и даже меньше.

MG 5

С запасом хода в 400 км электромобиль может не справиться с несколькими длинными рейсами в аэропорт, но по городу в нем передвигаться будет очень удобно. Сегодня MG 5 является одним из немногих доступных для покупки электромобилей-универсалов, который может предложить большой 580-литровый багажник. Хвалят его также за удачное соотношение цены и качества. А еще за обновленный в 2022 году стиль.

Toyota Corolla Touring Sports

Комплектация новой Toyota Corolla Touring Sports имеет особенно эффективное в городе сочетание бензинового двигателя и небольшой батареи, способной самостоятельно питать автомобиль на коротких расстояниях. Это уменьшает выбросы и делает авто более экономичным на дороге. Такая система особенно хорошо работает в городских условиях. А еще универсал Corolla имеет приличный запас хода и удобен и приятен в управлении.

Kia Niro EV

Электрическая версия Niro, получившая название Kia Niro EV, отвечает всем необходимым критериям: удобная, просторная, экономичная и хорошо оборудованная. Заявленный запас хода Niro EV составляет 460 км, но и в действительности он не разочаровывает. Особенно в условиях города. Хотя для поездок по длинным маршрутам этого может быть маловато. Багажник имеет относительно небольшой объем – 475 литров, однако для городских поездок этого будет достаточно.

Volkswagen Touran

Volkswagen Touran – один из немногих уцелевших представителей класса минивэнов. Это отличный автомобиль с приличным пассажирским пространством, низкими эксплуатационными расходами, удобством вождения и линейкой эффективных двигателей. Еще одним преимуществом Touran является то, что он может вместить водителя и шестерых пассажиров, что расширяет возможности для пассажирских перевозок.

Ford Grand Tourneo Connect

Такси – это, прежде всего, рабочий инструмент, поэтому лошадка на базе фургона Ford должна стать хорошим выбором для такого автомобиля. Слово Grand в названии Ford Grand Tourneo Connect означает, что это семиместный автомобиль, а не обычный пятиместный. Однако, какую бы версию вы ни выбрали, они оба предлагают впечатляющую практичность и достаточно места для шести пассажиров или четырех человек и горы багажа.

Mercedes E-Class PHEV

Такой выбор может быть удачным для такси представительского класса. В частности, в гибридной форме Mercedes E-Class PHEV немец остается очень умным и эффективным вариантом высококачественного пассажирского транспорта. Несмотря на то, что существуют бензиновые или дизельные альтернативы, у Mercedes PHEV имеется самый лучший на рынке запас хода – для E-класса это около 110 км. Единственным недостатком такого выбора является ограниченное пространство в багажнике. Хотя в остальных нюансах компромиссов по комфорту здесь нет никаких.

Volkswagen Multivan

Справедливости ради стоит сказать, что Volkswagen Multivan недешев, но он практичный, просторный и очень узнаваемый по своему стилю микроавтобус. Гибкость устройства салона поражает: сиденья можно передвинуть, а можно полностью снять, чтобы использовать все пространство под багаж. Также модель поставляется с бензиновым, дизельным и гибридным вариантами силовой установки. Как уже упоминалось, это довольно дорогой автомобиль, но раздвижная дверь, огромное пространство для семи человек, приличное количество багажного пространства и общая простота вождения придают ему достаточно очевидную привлекательность.

Lexus ES

Еще один вариант для премиум-такси. Внутри этот гибрид обустроен безупречно и имеет много простора для пассажиров. Тихо и удобно будет даже на переднем сиденье. Также Lexus ES оборудован всеми новейшими системами безопасности. Благодаря "самозарядной" бензиново-электрической гибридной системе выбросы от авто достаточно низкие. А расход топлива в 4,3 литра на 100 км для седана мощностью 218 л.с. смотрится довольно привлекательно.

Citroen e-Berlingo

Berlingo остается очень практичным авто даже после перехода на электрический двигатель. К тому же в комплектации XL он обеспечит семь полноценных мест в салоне. Однако запас хода все же остается не самой сильной стороной e-Berlingo. Производитель обещает 285 км, однако вы не закладывайте себе больше 160, если не хотите неприятных сюрпризов. Модель также не слишком быстра и не маневренна, зато вместительна и трудолюбива – может эффективно и бесшумно перевозя людей и предметы.

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