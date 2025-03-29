Лучшие маленькие автомобили: рейтинг 2025 года

В мире, где внедорожники уверенно вытесняют традиционные легковушки, маленькие автомобили все еще сохраняют свою популярность – и не зря. Они маневровые, удобны для города, экономны в расходах. Однако выбрать из них действительно достойную модель – задача не из простых.

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Эксперты рассказали о пяти самых интересных моделях компактного сегмента. От дерзкого Subaru WRX до элегантной Mazda3 или гибридного Honda Civic – каждая из этих моделей имеет свой "характер" и подходит для различных потребностей.

Subaru WRX

Этот японский седан является настоящим символом производительности в компактном формате. Хотя Subaru WRX постепенно отходит от своих раллийных корней, модель продолжает поражать динамикой и управляемостью. В 2024 году WRX стал неожиданно популярным, попав в топ-100 новых продаж, что доказывает: спортивные малые авто еще имеют большой потенциал.

Модель доступна в нескольких вариантах, включая универсал Sportswagon, хотя культовый WRX STI больше не производится. Вместо этого предлагается версия tS Sport – настоящее сочетание агрессивного дизайна, полного привода и современных технологий.

Kia K4

Kia остается верной концепции малых автомобилей даже тогда, когда другие производители сворачивают свои модельные ряды. Новый K4 – это преемник популярного Cerato, и у него есть все шансы стать лидером среди бюджетных седанов. Облик у него современный и стильный, а начальная цена – очень привлекательная: от $30 590.

K4 ориентируется на тех, кто хочет иметь удобный и экономичный автомобиль без ощущения "дешевизны". Салон выглядит премиально, а базовая комплектация имеет достаточно опций, чтобы сделать ежедневные поездки приятными.

Hyundai i30

Hyundai i30 – один из немногих хэтчбеков, выдержавших конкуренцию с европейскими гигантами, таких как Volkswagen Golf или Ford Focus. С европейским дизайном и отличной управляемостью он стал эталоном в своем классе.

Особо стоит упомянуть версию i30 N – первый "горячий хэтч" бренда, подаривший настоящий драйв: с турбомотором, спортивной подвеской и характерным звуком выхлопа. К сожалению, модель скоро может исчезнуть с рынка, но пока она есть – это отличный вариант для тех, кто хочет получить максимум эмоций от небольшого авто.

Mazda3

Mazda смогла изменить представление о том, каким должен быть маленький автомобиль. Вместо того чтобы делать просто недорогое транспортное средство, компания создала модель, которая выглядит премиально, едет прекрасно и имеет добротный салон. Mazda3 – это пример того, как небольшой автомобиль может дарить ощущение класса высшего сегмента.

Хотя нынешнее поколение продается не столь активно, как предыдущее, Mazda3 до сих пор остается выбором тех, кто ищет нечто большее, чем просто практичность.

Honda Civic

Новый Civic выглядит изящно, имеет продуманный салон и предлагается преимущественно в гибридной версии. Это означает не только экономию горючего, но и плавность хода и тихую работу.

А для настоящих ценителей есть версия Type R – один из самых мощных компактных автомобилей на рынке. Его цена высока, но это настоящий автомобиль для драйверов, который с легкостью может дать фору более дорогим спортивным моделям.

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