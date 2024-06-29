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Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Анна Онищенко
Авто Oboz
3 минуты
87
Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Автомобильная индустрия постоянно развивается, поэтому на рынке появляются новые модели. Ввиду важности и популярности экологической проблемы большую их долю составляют именно электрокары.

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Некоторые из них действительно удивляют инновационностью, дизайном и производительностью, но другие разочаровывают. Поэтому GO подготовил подборку лучших и самых плохих автомобилей по состоянию на 2024 год.

Лучшие электромобили

Tesla Model 3

Среди лучших автомобилей, Tesla Model 3 выделяется своим отличным ассортиментом, высокотехнологичными функциями и общим впечатлением от вождения.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Эксперты считают, что это самый лучший выбор для потребителей, которым нужна эффективность в сочетании с производительностью.

Hyundai Kona Electric

По оценкам экспертов, запас хода Hyundai Kona Electric на одном заряде составляет 415 км, что является очень хорошим результатом.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Автомобиль также отличается среди конкурентов благодаря своей доступности, поразительным стандартным функциям безопасности и в целом соотношению цены и качества. Кроме того, несмотря на то, что это компактный внедорожник, у него достаточно просторный салон.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 может проехать до 580 км на одном заряде. Это ставит его в категорию доступных автомобилей с одним из самых больших запасов хода.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Также эксперты отмечают, что модель имеет скорую зарядку. Это значительно экономит время и удобно, особенно для тех, кто часто заряжается в городе.

Худшие электромобили

Volvo EX30

Volvo EX30 имеет слишком компактные размеры и небольшую грузоподъемность. Также модель перегружена технологическими функциями, которые кажутся впечатляющими, но на практике разочаровывают.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Кроме того, в салоне нет циферблатов на приборной панели, ведь все интегрировано в информационно развлекательную систему. Это может показаться современным и изящным, но это не удобно.

Mercedes EQC

Первый полностью электрический роскошный внедорожник Mercedes позиционирует себя как автомобиль премиум-класса, но эксперты считают, что его цена себя не оправдывает.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

EQC имеет роскошный интерьер и хорошее качество езды, но запас хода составляет всего 370 км.

Audi Q8 e-tron

Q8 e-tron – флагманский электрический внедорожник Audi, который имеет роскошный интерьер, передовые технологии и хорошее качество сборки, но запас хода в 357 км разочаровывает.

Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Также эксперты считают, что его стоимость слишком высока, ввиду производительности и функциональности авто.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом доступном кроссовере Tesla. Один из вариантов дизайна машины показали в сети.

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