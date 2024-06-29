Лучшие и худшие авто в 2024 году: свежий рейтинг от экспертов

Автомобильная индустрия постоянно развивается, поэтому на рынке появляются новые модели. Ввиду важности и популярности экологической проблемы большую их долю составляют именно электрокары.

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Некоторые из них действительно удивляют инновационностью, дизайном и производительностью, но другие разочаровывают. Поэтому GO подготовил подборку лучших и самых плохих автомобилей по состоянию на 2024 год.

Лучшие электромобили

Tesla Model 3

Среди лучших автомобилей, Tesla Model 3 выделяется своим отличным ассортиментом, высокотехнологичными функциями и общим впечатлением от вождения.

Эксперты считают, что это самый лучший выбор для потребителей, которым нужна эффективность в сочетании с производительностью.

Hyundai Kona Electric

По оценкам экспертов, запас хода Hyundai Kona Electric на одном заряде составляет 415 км, что является очень хорошим результатом.

Автомобиль также отличается среди конкурентов благодаря своей доступности, поразительным стандартным функциям безопасности и в целом соотношению цены и качества. Кроме того, несмотря на то, что это компактный внедорожник, у него достаточно просторный салон.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 может проехать до 580 км на одном заряде. Это ставит его в категорию доступных автомобилей с одним из самых больших запасов хода.

Также эксперты отмечают, что модель имеет скорую зарядку. Это значительно экономит время и удобно, особенно для тех, кто часто заряжается в городе.

Худшие электромобили

Volvo EX30

Volvo EX30 имеет слишком компактные размеры и небольшую грузоподъемность. Также модель перегружена технологическими функциями, которые кажутся впечатляющими, но на практике разочаровывают.

Кроме того, в салоне нет циферблатов на приборной панели, ведь все интегрировано в информационно развлекательную систему. Это может показаться современным и изящным, но это не удобно.

Mercedes EQC

Первый полностью электрический роскошный внедорожник Mercedes позиционирует себя как автомобиль премиум-класса, но эксперты считают, что его цена себя не оправдывает.

EQC имеет роскошный интерьер и хорошее качество езды, но запас хода составляет всего 370 км.

Audi Q8 e-tron

Q8 e-tron – флагманский электрический внедорожник Audi, который имеет роскошный интерьер, передовые технологии и хорошее качество сборки, но запас хода в 357 км разочаровывает.

Также эксперты считают, что его стоимость слишком высока, ввиду производительности и функциональности авто.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом доступном кроссовере Tesla. Один из вариантов дизайна машины показали в сети.

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