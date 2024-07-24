Лучшие хэтчбеки: рейтинг горячих авто в 2024 году

Хэтчбеки уверенно лидируют в рейтинге популярных авто. Модели могут иметь откидные сиденья второго ряда, а интерьер можно изменить для определения приоритета пассажирского или грузового отдела.

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Эти авто обычно имеют мощные двигатели и способны без проблем преодолевать большие расстояния. Эксперты обнародовали рейтинг лучших хэтчбеков в 2024 году.

Toyota GR Yaris

Под своим усовершенствованным кузовом GR Yaris имеет 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 257 л.с. и систему полного привода с дополнительными механическими дифференциалами векторного распределения крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего 5,5 сек. Модель также имеет шасси и подвеску, которые идеально настроены для быстрой езды почти в любую погоду. Благодаря коммуникативным элементам управления, уверенному балансу на поворотах и чрезвычайному динамике, GR Yaris является качественным доступным автомобилем, уверенно занимающим почетное место в рейтинге.

Honda Civic Type R

Предыдущая версия Honda Civic Type R была одним из наших любимых горячих хэтчбеков, поэтому ожидания от этой модели были высоки – и, к счастью, она не разочаровала. Под капотом – знакомый 2-литровый двигатель с турбонаддувом, получивший более легкий маховик, измененное впускное отверстие и более свободный выпуск выхлопа, которые помогают увеличить мощность с 316 до 325 л.с. Двухосная передняя подвеска и многорычажная задняя ось очень похожи, но колея теперь на 15 мм шире, работающая в сочетании с более жестким на 15% кузовом.

Hyundai i20 N

Hyundai в начале 2024 г. прекратила производство моделей i20 и i30 N, хотя они все еще кажутся достаточно новыми, чтобы оправдать включение в этот список. Младшая модель N является более простой попыткой классического горячего хэтчбека, чем больший i30 N. Авто имеет 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, шестиступенчатую механическую коробку передач и хорошие амортизаторы. i20 – поразительно просторная и хорошо оборудованная модель.

Ford Focus ST

За последние несколько десятилетий у Ford было несколько блестящих хэтчбеков, возглавивших чарты, хотя нынешний Focus ST не так надежен, как Yaris и Civic. Это первый Focus ST с адаптивными амортизаторами и дифференциалом ограниченного трения с электронным управлением ведущей передней оси. Есть также Ford Focus ST Track Pack с очень особой ручной подвеской, большими тормозами и легкими легкосплавными дисками, обтянутыми резиной Pirelli P Zero Corsa.

Mercedes-AMG A45 S

Mercedes-AMG A45 S – это полноприводный хэтчбек, имеющий 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 416 лошадиных сил. Мощность прямолинейного движения, несомненно, невероятна, но больше удивляет то, насколько качественной является его сложная трансмиссия. Управление кузовом на скорости непревзойденное, но шасси также отвечает требованиям, гарантируя качественное сцепление. Точность, вес и текстурная обратная связь от рулевой рейки с электроподдержкой являются лучшими в этом классе.

Audi RS 3

Автомобиль имеет непревзойденный, характерный пятикорпусный двигатель, идеально подходящий для моторных отсеков специальных спортивных купе (как это происходит в TT RS). Кроме того, есть новая задняя ось с распределением крутящего момента, которая работает так же, как и у AMG A45 S. Эксперты хвалят модель за производительность и стильный дизайн.

Volkswagen Golf GTI

Предыдущие версии долгоживущего Golf GTI от Volkswagen занимали ведущее место в этой линейке самых доступных автомобилей производительности. Volkswagen отправился на поиски лучшей управляемости и привлекательности для водителя с восьмым поколением своего горячего Golf, но добился сомнительного успеха в этом. Его 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 242 л.с. остается несколько меньше по мощности по сравнению с остальными автомобилями в этом рейтинге. В комплектации GTI Clubsport ключевые показатели автомобиля увеличиваются до 296 лошадиных сил. Вскоре должен получиться обновленный Golf, который должен решить некоторые проблемы с мультимедийным экраном.

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