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Лучшие б/у кроссоверы для покупки в 2025 году: топ-5 моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,9 т.
Lincoln Aviator

На вторичном рынке кроссоверы очень популярны. При этом при покупке любого б/у автомобиля каждый будущий владелец старается найти лучшую цену. Эти пять моделей демонстрируют экономическую привлекательность в 2025 году.

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Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят не так уж много денег. Список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars. А мы выбрали самые интересные кроссоверы. Там даже оказался Mercedes GLB.

Машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Но на вторичке это выгодная покупка.

Mercedes-Benz GLB

Какие б/у кроссоверы подешевели в 2025 году:

  • Hyundai Kona Electric;
  • Kia Niro EV;
  • Mercedes-Benz GLB;
  • Jaguar E-Pace;
  • Lincoln Aviator.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый вариант новой модели Mercedes.

 