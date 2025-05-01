Лучшие б/у кроссоверы для покупки в 2025 году: топ-5 моделей

На вторичном рынке кроссоверы очень популярны. При этом при покупке любого б/у автомобиля каждый будущий владелец старается найти лучшую цену. Эти пять моделей демонстрируют экономическую привлекательность в 2025 году.

Видео дня

Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят не так уж много денег. Список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars. А мы выбрали самые интересные кроссоверы. Там даже оказался Mercedes GLB.

Машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Но на вторичке это выгодная покупка.

Какие б/у кроссоверы подешевели в 2025 году:

Hyundai Kona Electric;

Kia Niro EV;

Mercedes-Benz GLB;

Jaguar E-Pace;

Lincoln Aviator.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый вариант новой модели Mercedes.