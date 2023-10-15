Лучшие автомобили класса люкс: правдивый рейтинг от механика

Наиболее популярные бренды роскошных авто – это Mercedes, BMW и Audi. Они лидируют на рынке уже десятилетия и гарантируют качество, мощность и безопасность. Но каждый человек понимает роскошь по-своему и имеет свое видение люксового авто.

Издание Yahoo Finance опубликовало список автомобилей, которые по мнению опытного механика, самые лучшие в своем сегменте. Эти машины совмещают комфорт, эксклюзивность и современные технологии.

Mazda

По словам механика, лучшие автомобили этого производителя – это CX9 и CX90. Такие авто имеют разумную цену и могут конкурировать с традиционными брендами класса "люкс" в сфере технологий, натуральной кожаной отделки салона и инновационного дизайна. Mazda – единственный производитель, предоставляющий гарантию на неограниченный пробег в стандартной комплектации.

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Это идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести роскошное авто по умеренной цене.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Такой автомобиль рассчитан на очень богатых людей, так как он стоит 30 миллионов долларов. Это один из первых четырех вариантов Droptail с роскошными функциями, которые обеспечат комфортную поездку.

Благодаря мощности и скорости Rolls-Royce предлагает полные возможности персонализации, чтобы ваш автомобиль соответствовал любому желанию.

Pagani Huayra

Это среднемоторный спортивный автомобиль, который стоит 1,5 миллиона долларов. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, максимальная скорость – 383 км/час. Если вы любите скорость, то этот автомобиль идеальный вариант для вас.

Porsche 911 S/T

Авто выдает 518 лошадиных сил благодаря шестицилиндровому двигателю с турбонаддувом, который стоит 120 000 долларов. Porsche 911 S/T сочетает в себе производительность, роскошь и мощность. Начальная цена S/T составляет 291 650 долларов.

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