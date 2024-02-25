Лучшие авто родом из Японии: модели, вошедшие в историю

Японские автомобили стали символом надежности и комфорта. Страна традиционно входит в тройку стран-лидеров с наибольшим количеством производимых автомобилей начиная с 60-х годов.

Toyota, Lexus, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Subaru – неполный список всемирно известных брендов, родом из Японии. Эксперты обнародовали рейтинг уже вошедших в историю транспортных средств.

Autozam AZ-1

Миниатюризация – это японское искусство, и Autozam AZ-1 – отличный тому пример. Автомобиль имеет трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 657 кубов. При весе всего 720 кг этого было достаточно, чтобы разгонять AZ-1 от 0 до 100 км/ч за 8,0 секунд. AZ-1 является редким и коллекционным автомобилем.

Datsun 240Z

Поскольку в конце 1960-х годов Япония революционизировала мотоциклетный мир, создав доступные и надежные модели, Datsun 240Z сделал то же самое для спортивных автомобилей. Выпущенный в 1969 году, 240Z превзошел MGB благодаря шестицилиндровому двигателю мощностью 151 л.с., достаточному для разгона до 100 км/ч за 8,1 секунды. Модель была особенно популярна в США.

Honda Civic

Одна из самых надежных династий в японском автомобилестроении, Honda Civic, появилась в 1973 году, и это название по-прежнему остается символом качества. За это время Civic вырос в размерах и амбициях, а также расширился, и теперь включает купе, хэтчбеки и гибридные модели. На сегодняшний день продано более 20 миллионов Civic всех поколений, и это был второй наиболее продаваемый автомобиль в Америке в 2020 году.

Honda NSX

Когда Honda решила создать самый лучший суперкар, результатом стал NSX в 1990 году. Все в нем было создано с нуля, включая V6 двигатель объемом 2977 кубов. NSX разгоняется до 100 км в час за 5,3 секунды.

Honda S2000

Чтобы отметить свое 50-летие, Honda создала двухместный спортивный автомобиль с невероятно быстрым 2,0-литровым двигателем. Полностью алюминиевый двигатель с системой регулировки фаз газораспределения V-TEC выдает 243 л.с., что сделало его мощнейшим двигателем на момент выпуска в 1999 году.

Isuzu Trooper

Первое поколение Isuzu Trooper дебютировало в 1981 году. В Великобритании Isuzu Trooper стал настоящим конкурентом для Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Это был серьезный внедорожник, который можно было использовать на автострадах, особенно когда в 1988 году появились большие бензиновые и дизельные двигатели. Второе поколение Trooper появилось в 1991 году. Не столь инновационный, как Discovery в своем дизайне, Trooper все же нашел много покупателей. Оригинальный Trooper продавался под 14 разными названиями.

Mazda RX-7

RX-7 не был первым Mazda, использовавшим плавный роторный двигатель. Авто удалось стать конкурентоспособным благодаря большей мощности и производительности. RX-7 имел достаточно высокие эксплуатационные расходы. Вместо этого компактный двигатель был установлен низко в шасси, чтобы обеспечить превосходную управляемость. К сожалению, более поздние модели RX-7 не смогли повторить успех первого автомобиля, набравшего почти полмиллиона продаж.

Mitsubishi Lancer Evolution

Mitsubishi Lancer Evolution или Evo, как его быстро стали называть, имеет стальные колеса для уменьшения веса и четырехцилиндровый двигатель мощностью 247 л.с. Это оказалось успешной формулой, в частности для Evo VI благодаря победам Томми Мякинена в Чемпионате мира по ралли. Однако даже четырех титулов WRC было недостаточно, чтобы убедить покупателей выбрать незатейливый универсал Evolution Wagon.

Mitsubishi Shogun

Mitsubishi Shogun, или Pajero, как он был известен в большинстве стран, появился в 1981 году, аккуратно вписавшись в "пробел" между Land Rover Defender и Range Rover. Покупателям он понравился, и в 1983 году появилась модель с длинной колесной базой. Двигатели были мощными бензиновыми и дизельными, позже к ассортименту присоединился плавный 3,0-литровый V6. Mitsubishi доказал ценность Shogun, приняв участие в гонке на выносливость Париж-Дакар, 12 раз победив в классе автомобилей между 1984 и 2007 годами. За это время он одержал 150 побед на этапах.

Lexus LS

Первый 4,0-литровый V8 LS был невероятно тихим, езда – очень плавной, а оснащение могло конкурировать с Mercedes S-Class. Внимание к деталям – это то, что отличало LS, и это был первый автомобиль, предложивший улучшение системы кондиционирования воздуха с цифровым управлением.

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