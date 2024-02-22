Mazda готовит недорогого соперника Toyota Camry: появились детали

Mazda 6, которая является недорогим соперником Toyota Camry, готовится покинуть конвейер. Машина не меняла поколение более 10 лет, но, по инсайдерской информации, вскоре сильно преобразится. Известно, что производитель планирует превратить машину в большой седан с особенным дизайном.

Детали стали доступны BestCarWeb. Новые данные подтверждают разработку автомобиля следующего поколения на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем.

К такому решению японцев подтолкнул успех новых кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с такой же архитектурой. Новую "шестую" модель планируют сделать крупнее и роскошнее – машина превратится в четырехдверное купе с элегантным дизайном.

Ожидается появление бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок мощностью от 200 до 345 л.с. Привод будет задним. В качестве опции могут предложить полноприводную трансмиссию.

Полностью электрический вариант, скорее всего, не появится. Зато покупателям понравится стоимость. Ожидается, что базовая цена Mazda 6 2025 года составит 30 000 долларов.

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