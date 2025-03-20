Лучшие альтернативы Skoda Elroq: какой автомобиль выбрать вместо новинки

Новый электромобиль Skoda Elroq позиционируется как более доступная и компактная альтернатива модели Enyaq. Elroq предлагает просторный салон, современную оснастку и конкурентную цену.

Видео дня

Рынок электрических внедорожников предлагает широкий выбор моделей на любой вкус и бюджет. Skoda Elroq – это хороший вариант, но существуют и другие интересные альтернативы, как новые, так и б/у, которые могут быть более привлекательными с точки зрения дизайна, технологий, практичности или престижа.

Эксперты назвали семь лучших альтернатив Skoda Elroq, если дизайн этого электромобиля кажется вам недостаточно внятным. Отмечается, что на рынке существует немало других интересных вариантов, как новых, так и б/у, в схожем ценовом диапазоне.

1. Kia EV3

Kia EV3 – один из самых привлекательных электромобилей в своем классе. Он отличается стильным дизайном, современными технологиями и приятными ходовыми качествами. Хотя EV3 немного меньше Elroq, он предлагает продуманную компоновку салона и достаточный запас хода.

2. Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech – это электромобиль с выразительным дизайном как снаружи, так и внутри. Он может похвастаться современной информационно развлекательной системой на базе Google. Scenic E-Tech достаточно просторный, хотя и уступает Elroq по объему багажника.

3. Skoda Enyaq

По цене топовой комплектации Elroq можно купить Skoda Enyaq среднего класса. Это более крупный и, соответственно, более практичный автомобиль с аналогичным запасом хода (около 580 км). Enyaq – это разумный выбор для тех, кто нуждается в комфортном и вместительном семейном электромобиле.

4. Mini Countryman Electric

Mini Countryman Electric – стильный электромобиль с ярко выраженной индивидуальностью. У него оригинальный интерьер и довольно просторный задний ряд сидений. Countryman Electric не может похвастаться большим запасом хода и имеет жесткую подвеску, но он доставляет удовольствие от управления и имеет богатую стандартную оснастку.

5. Audi Q4 e-tron

Если вы ищете электромобиль премиумкласса, обратите внимание на б/у Audi Q4 e-tron. По цене Elroq можно найти экземпляры 2023 года выпуска с небольшим пробегом. Q4 e-tron предлагает комфортную езду и высококачественный салон, хотя некоторые сенсорные элементы управления могут вызвать нарекание.

6. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric привлекает внимание своим футуристическим дизайном. Он обладает просторным и хорошо оборудованным салоном, а также демонстрирует хорошие ходовые качества в городских условиях. Однако некоторые системы помощи водителю могут быть чрезмерно чувствительны.

7. BMW iX

В ценовом диапазоне 1,5–1,8 млн грн можно найти выгодные предложения на рынке подержанных автомобилей. За эти деньги можно приобрести BMW iX 2021 выпуска, который новый стоил около 4 млн грн. Модель iX отличается высоким уровнем комфорта и роскошным салоном. Ее внешний вид может вызвать споры, но это не влияет на его ездовые качества.

Ранее OBOZ.UA писал о самом мощном варианте недорогого бестселлера Skoda.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.