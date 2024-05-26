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Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Анна Онищенко
Авто Oboz
3 минуты
1,5 т.
Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Nissan Qashqai остается одним из самых популярных компактных кроссоверов. Он предлагает удобный салон, мощный двигатель и доступную цену.

Однако на рынке есть и другие хорошие автомобили, которые могут стать достойной альтернативой Qashqai. Carwow подготовил рейтинг лучших аналогов от разных производителей.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan – это отличный универсал.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Последняя итерация просторна, качественно сделана и наполнена технологиями, а также очень удобна и проста в управлении.

Skoda Karoq

Skoda уже давно имеет репутацию очень практичного бренда и Karoq это подтверждает.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Автомобиль оснащен привычным набором функций, но если вы выберете 1,5-литровый бензиновый двигатель, получите достаточно мощный семейный внедорожник с большим количеством внутреннего пространства и массивным багажником.

Audi Q3

Если вам кажется, что Skoda Karoq имеет слишком много лишних разумных функций, а Volkswagen Tiguan недостаточно изыскан, то Audi Q3 – это то, что вам нужно.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Как только вы садитесь в шикарный, изысканный и хорошо оборудованный салон Q3, вы поймете, что сделали верный выбор.

Citroen C5 Aircross

Ни один внедорожник не предлагает столько простора и столь хорошую комплектацию за столь демократичную цену.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Возможно, автомобиль имеет не лучшую информационно развлекательную систему, но C5 Aircross компенсирует это удобством, стилем и большим багажником.

Форд Куга

Если вы ищете внедорожник, но не хотите жертвовать удовольствием от вождения, то Ford Kuga – это отличный вариант.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Автомобиль поражает своей маневровостью и достаточно комфортен для ежедневного вождения.

Toyota CH-R

В стандартной комплектации вы получаете все необходимые технологии помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

А уникальный внешний вид автомобиля точно не оставит безразличными ни вас, ни людей вокруг.

Kia Sportage

Kia Sportage – это стильный семейный внедорожник с великолепной семилетней гарантией.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Возможно, он не так комфортен, как Nissan Qashqai, но Sportage все равно превосходен в управлении и имеет широкий набор эффективных гибридных двигателей.

Tesla Model Y

Этот быстрый семейный автомобиль предлагает огромный багажник и многое внутреннее пространство.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Tesla Model Y дороже Qashqai, но вы получаете безумное количество технологий в стандартной комплектации и большой запас хода.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson – это стильный автомобиль, который привлекает внимание своим необычным внешним видом.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Конечно такой экстерьер может по душе не всем, но интерьер непременно приятно поразит каждого.

Renault Austral

Renault Austral имеет удивительный дизайн и стильный салон. Кроме того, он поражает своими технологиями.

Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько стоит новый Nissan Qashqai в 2024 году.

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