Лучшие альтернативы Nissan Qashqai: рейтинг 2024 года

Nissan Qashqai остается одним из самых популярных компактных кроссоверов. Он предлагает удобный салон, мощный двигатель и доступную цену.

Однако на рынке есть и другие хорошие автомобили, которые могут стать достойной альтернативой Qashqai. Carwow подготовил рейтинг лучших аналогов от разных производителей.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan – это отличный универсал.

Последняя итерация просторна, качественно сделана и наполнена технологиями, а также очень удобна и проста в управлении.

Skoda Karoq

Skoda уже давно имеет репутацию очень практичного бренда и Karoq это подтверждает.

Автомобиль оснащен привычным набором функций, но если вы выберете 1,5-литровый бензиновый двигатель, получите достаточно мощный семейный внедорожник с большим количеством внутреннего пространства и массивным багажником.

Audi Q3

Если вам кажется, что Skoda Karoq имеет слишком много лишних разумных функций, а Volkswagen Tiguan недостаточно изыскан, то Audi Q3 – это то, что вам нужно.

Как только вы садитесь в шикарный, изысканный и хорошо оборудованный салон Q3, вы поймете, что сделали верный выбор.

Citroen C5 Aircross

Ни один внедорожник не предлагает столько простора и столь хорошую комплектацию за столь демократичную цену.

Возможно, автомобиль имеет не лучшую информационно развлекательную систему, но C5 Aircross компенсирует это удобством, стилем и большим багажником.

Форд Куга

Если вы ищете внедорожник, но не хотите жертвовать удовольствием от вождения, то Ford Kuga – это отличный вариант.

Автомобиль поражает своей маневровостью и достаточно комфортен для ежедневного вождения.

Toyota CH-R

В стандартной комплектации вы получаете все необходимые технологии помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

А уникальный внешний вид автомобиля точно не оставит безразличными ни вас, ни людей вокруг.

Kia Sportage

Kia Sportage – это стильный семейный внедорожник с великолепной семилетней гарантией.

Возможно, он не так комфортен, как Nissan Qashqai, но Sportage все равно превосходен в управлении и имеет широкий набор эффективных гибридных двигателей.

Tesla Model Y

Этот быстрый семейный автомобиль предлагает огромный багажник и многое внутреннее пространство.

Tesla Model Y дороже Qashqai, но вы получаете безумное количество технологий в стандартной комплектации и большой запас хода.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson – это стильный автомобиль, который привлекает внимание своим необычным внешним видом.

Конечно такой экстерьер может по душе не всем, но интерьер непременно приятно поразит каждого.

Renault Austral

Renault Austral имеет удивительный дизайн и стильный салон. Кроме того, он поражает своими технологиями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько стоит новый Nissan Qashqai в 2024 году.

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