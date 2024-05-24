Лучше "Дастера": Renault назвала цену нового доступного кроссовера. Фото

Новый кроссовер Renault Symbioz – недорогой автомобиль, который скоро отправится в продажу. Уже известна цена модели, которая во всем лучше "Дастера" и в линейке позиционируется выше.

Детали о машине стали известны Motor.es. Первые фото Renault Symbioz 2025 модельного года уже показали официально. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. А с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. Цена Renault Symbioz – 34 900 евро. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера, они будут дешевле.

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