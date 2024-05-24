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Недорогую альтернативу BMW от Nissan показали в сети до премьеры. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Nissan Murano

Большой кроссовер Nissan Murano, который позиционируют как премиальную модель, по размерам сравним с BMW X5 и Mercedes GLE. Однако японский автомобиль намного доступнее. Модель в новом поколении показали в сети до премьеры.

О машине сообщает Carscoops. Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранит платформу предшественника, но получит другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Пока на дорожные испытания выехал прототип в камуфляжной пленке, которая скрывает детали. Но под ней – полностью готовый дизайн модели следующей генерации.

Nissan Murano

Уже заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Даже сквозь пленку заметны очертания увеличенной решетки спереди и узкие горизонтальные фары. Задние фонари будут объединены длинной горизонтальной полосой. Премьера нового японского кроссовера ожидается до конца 2024 года.

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