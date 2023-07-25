Лидируют доступные модели: какие кроссоверы покупают в Украине
Появился список самых популярных кроссоверов в Украине с начала 2023 года. Наши автомобилисты, по традиции, отдают предпочтение доступным моделям. Хотя в отдельных классах лидируют и премиальные авто.
Информацию о списке лучших опубликовали в Auto-Consulting. Там зафиксировали повышение спроса на кроссоверы в 2023 году на 75,6% в сравнении с 2022 годом.
Самые популярные кроссоверы в Украине:
- Renault Duster;
- Volkswagen ID.4;
- Toyota RAV4;
- Honda M-NV;
- Suzuki Vitara;
- Toyota Yaris Cross;
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Skoda Kodiaq;
- Tesla Model Y;
- Mercedes GLE;
- Volkswagen Touareg;
- Toyota Land Cruiser 300;
- BMW X7;
- Mercedes GLS;
- Range Rover.
Сегмент кроссоверов растет быстрее, чем рынок автомобилей в Украине в целом, который поднялся на 57,5% в сравнении с прошлогодними результатами. Всего с начала 2023-го купили более 27 тысяч новых машин. Из них 82,2% – кроссоверы и внедорожники.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о росте интереса украинцев к электромобилям. Статистика продаж изменилась, этому в том числе способствует рост цен на топливо.