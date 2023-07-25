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Лидируют доступные модели: какие кроссоверы покупают в Украине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Renault Duster

Появился список самых популярных кроссоверов в Украине с начала 2023 года. Наши автомобилисты, по традиции, отдают предпочтение доступным моделям. Хотя в отдельных классах лидируют и премиальные авто.

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Информацию о списке лучших опубликовали в Auto-Consulting. Там зафиксировали повышение спроса на кроссоверы в 2023 году на 75,6% в сравнении с 2022 годом.

Самые популярные кроссоверы в Украине:

  • Renault Duster;
  • Volkswagen ID.4;
  • Toyota RAV4;
  • Honda M-NV;
  • Suzuki Vitara;
  • Toyota Yaris Cross;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Skoda Kodiaq;
  • Tesla Model Y;
  • Mercedes GLE;
  • Volkswagen Touareg;
  • Toyota Land Cruiser 300;
  • BMW X7;
  • Mercedes GLS;
  • Range Rover.
Toyota RAV4

Сегмент кроссоверов растет быстрее, чем рынок автомобилей в Украине в целом, который поднялся на 57,5% в сравнении с прошлогодними результатами. Всего с начала 2023-го купили более 27 тысяч новых машин. Из них 82,2% – кроссоверы и внедорожники.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о росте интереса украинцев к электромобилям. Статистика продаж изменилась, этому в том числе способствует рост цен на топливо.