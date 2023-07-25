Лидируют доступные модели: какие кроссоверы покупают в Украине

Появился список самых популярных кроссоверов в Украине с начала 2023 года. Наши автомобилисты, по традиции, отдают предпочтение доступным моделям. Хотя в отдельных классах лидируют и премиальные авто.

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Информацию о списке лучших опубликовали в Auto-Consulting. Там зафиксировали повышение спроса на кроссоверы в 2023 году на 75,6% в сравнении с 2022 годом.

Самые популярные кроссоверы в Украине:

Renault Duster;

Volkswagen ID.4;

Toyota RAV4;

Honda M-NV;

Suzuki Vitara;

Toyota Yaris Cross;

Toyota Land Cruiser Prado;

Skoda Kodiaq;

Tesla Model Y;

Mercedes GLE;

Volkswagen Touareg;

Toyota Land Cruiser 300;

BMW X7;

Mercedes GLS;

Range Rover.

Сегмент кроссоверов растет быстрее, чем рынок автомобилей в Украине в целом, который поднялся на 57,5% в сравнении с прошлогодними результатами. Всего с начала 2023-го купили более 27 тысяч новых машин. Из них 82,2% – кроссоверы и внедорожники.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о росте интереса украинцев к электромобилям. Статистика продаж изменилась, этому в том числе способствует рост цен на топливо.