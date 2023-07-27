Доступные и надежные: какие б/у кроссоверы купить на вторичке

Подержанные кроссоверы – востребованный сегмент на вторичном рынке. Рассказываем о трех доступных моделях популярных SUV без проблем с надежностью, которые сегодня можно купить.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с моделями, которые можно назвать удачными по многим параметрам. Они практичны, редко ломаются и доставят удовольствие владельцу даже в случае перепродажи.

Какие б/у кроссоверы купить на вторичке:

Subaru XV; Skoda Karoq; Lexus NX.

Subaru XV

Компактный японский кроссовер получился надежным. От него очень редко отказываются, но в продаже есть экземпляры в диапазоне 10-20 тысяч долларов.

Skoda Karoq

Популярная модель радует проверенными техническими решениями и практичностью. Можно присмотреться с бюджетом от 15 до 20 тысяч долларов.

Lexus NX

Автомобиль отлично себя зарекомендовал. Благодаря конструктивным решениям от Toyota RAV4 проблем с надежностью не возникает. Цены на вторичке – в диапазоне 20-25 тысяч долларов.

И напоследок, немаловажное преимущество этих б/у моделей. На вторичке они медленнее многих других автомобилей теряют в цене. Значит, это выгодные кроссоверы еще и для перепродажи, ведь потеря средств будет меньше.

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