Доступные и надежные: какие б/у кроссоверы купить на вторичке
Подержанные кроссоверы – востребованный сегмент на вторичном рынке. Рассказываем о трех доступных моделях популярных SUV без проблем с надежностью, которые сегодня можно купить.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с моделями, которые можно назвать удачными по многим параметрам. Они практичны, редко ломаются и доставят удовольствие владельцу даже в случае перепродажи.
Какие б/у кроссоверы купить на вторичке:
- Subaru XV;
- Skoda Karoq;
- Lexus NX.
Subaru XV
Компактный японский кроссовер получился надежным. От него очень редко отказываются, но в продаже есть экземпляры в диапазоне 10-20 тысяч долларов.
Skoda Karoq
Популярная модель радует проверенными техническими решениями и практичностью. Можно присмотреться с бюджетом от 15 до 20 тысяч долларов.
Lexus NX
Автомобиль отлично себя зарекомендовал. Благодаря конструктивным решениям от Toyota RAV4 проблем с надежностью не возникает. Цены на вторичке – в диапазоне 20-25 тысяч долларов.
И напоследок, немаловажное преимущество этих б/у моделей. На вторичке они медленнее многих других автомобилей теряют в цене. Значит, это выгодные кроссоверы еще и для перепродажи, ведь потеря средств будет меньше.
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