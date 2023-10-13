Lexus показал свой самый дешевый седан с мотором от Toyota Camry. Фото

Lexus IS – самый маленький и дешевый седан производителя. Соперник BMW 3 series и Mercedes C-class от японской компании претерпел обновление. Машину с мотором от Toyota Camry показали на фото перед выходом на рынок.

О новинке стало известно Motor1. После обновления седан Lexus IS получил более агрессивный дизайн в базовом исполнении. В пакет F Sport Design входят аэродинамический кузовной обвес и новые колесные диски диаметром 19 дюймов.

Для топовой модификации доступен пакет Blackout. Он включает двухцветную окраску кузова (крыша, капот и корпусы боковых зеркал выкрашены в черный) и особые 19-дюймовые колесные диски BBS.

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Покупателям предложат несколько моторов на выбор. Базовый – 2,0-литровый турбированный двигатель для Lexus IS 300. Также для него можно выбрать 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 260 л.с. (236 Нм крутящего момента). Такой же двигатель устанавливают в Toyota Camry.

IS 350 предложат с 311-сильной (280 Нм) модификацией V6. На вершине линейки – Lexus IS 500 с V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с. (395 Нм крутящего момента).

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