Покупайте только новые авто: бренды машин, которые ни в коем случае не стоит 'брать с рук'

Покупка б/у авто может показаться выгодным решением, ведь оно значительно дешевле, чем новое. Однако важно помнить, что подержанное авто – это всегда риск.

Есть некоторые бренды и модели авто, которые испытывают проблемы с надежностью, поэтому их лучше покупать в салоне. GO поделился списком б/у авто, которые, вероятно, заставят вас потратить немало средств и сил на их ремонт.

Audi Q7

Audi известна своей динамикой вождения, передовыми технологиями, комфортом и роскошным стилем, и в целом имеет хорошую репутацию. Но специалисты советуют держаться подальше от Q7 2015 года. Эта модель имеет проблему с зажиганием двигателя, которая обостряется со временем из-за накопления нагара в цилиндрах.

Кроме того, датчик детонации авто постоянно ломается.

Dodge Charger

Dodge Charger – это хорошие авто, существующие с 1966 года и известные своей легендарной производительностью и качеством. Но из любого правила есть исключение, поэтому не стоит покупать модели 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 и 2014 годов, потому что есть риски столкнуться с преждевременным отказом двигателя. Кроме того, автомобилям хватает проблем с трансмиссией и подвеской.

Ford Explorer

Благодаря поразительным характеристикам и доступной цене Ford Explorer стал чрезвычайно популярным внедорожником. Однако модели 2002-2006 годов испытывают проблемы с трансмиссией, кузовом, внутренними аксессуарами, колесами, окнами, лобовым стеклом, двигателем, тормозами и кондиционером, поэтому их следует избегать.

Kia Sorento

Kia был впервые представлен на американском рынке в 1993 году и с тех пор стал очень востребованным брендом. Однако эксперты рекомендуют держаться в стороне от Sorento 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016 годов из-за многочисленных проблем. В них, например, отказывал двигатель в среднем на отметке 10 000 км и наблюдались и другие проблемы с подушками безопасности, ремнями, освещением и т.д.

Mini Cooper

Благодаря своему изящному виду Mini Cooper стал одним из самых популярных маленьких автомобилей на дороге. Однако не стоит экономить и покупать подержанные модели с 2006 по 2012 год, потому что они страдают от проблем с двигателем и электрической системой.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о новом крупном кроссовере Opel.

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