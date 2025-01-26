Куда разрешено проехать водителю маршрутки: задание по ПДД

Нет такого водителя, который не знал бы, что правила передвижения в городе для частного и пассажирского транспорта отличаются. Но вспомните ли вы, в чем разница требований ПДД для этих категорий транспортных средств?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Задание предлагает определить, в каком направлении может продолжить движение водитель маршрутки в заданных условиях.

На изображении мы видим регулируемый светофором перекресток, к которому подъезжает пассажирский микроавтобус. Ответьте на вопрос, куда он может двинуться дальше в описанной ситуации:

прямо и налево; прямо и направо; только прямо; только направо; все направления разрешаются.

Первым следует обратить внимание на светофор. В момент приближения маршрутки он показывает зеленый сигнал, что позволяет продолжить движение в любом направлении.

Но не только светофор регулирует движение на этом перекрестке. Возле него размещен знак 4.5 "Движение прямо или налево". Он позволяет на перекрестке продолжать движение в этих двух направлениях. Хотя при этом не запрещается и разворот. А вот поворачивать направо на этом перекрестке он не позволяет.

Впрочем, это не все нюансы действия этого знака, которые нужно учесть. Она не распространяется на ТС, двигающиеся по установленным маршрутам. И получается, что водитель маршрутки в этой ситуации может повернуть направо, а не только проехать прямо.

А вот повернуть налево или совершить разворот в этой ситуации водителю маршрутки запрещено. Причина кроется в пункте 10.4 действующих ПДД. Согласно ему "перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении". Как мы видим, водитель по условиям задачи находится в крайней правой полосе, а значит, не занимает нужного для левого поворота/разворота положения.

Таким образом, правильным вариантом ответа на эту задачу является второй. Водитель маршрутки в заданных условиях может проехать прямо или повернуть направо.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил поворота налево на дороге с реверсивным движением.

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