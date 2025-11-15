Куда разрешается проехать водителю грузовика? Задания по ПДД для внимательных

Движение грузовых автомобилей регулируется теми же правилами, что и для других транспортных средств, однако имеет несколько важных особенностей. Хорошо ли вы ориентируетесь в дорожных знаках и требованиях ПДД, касающихся грузовиков?

Проверить свои знания предлагает YouTube-канал "За! Правилами", который опубликовал короткий тест. В задании описана ситуация: грузовик подъезжает к перекрестку, и нужно определить, в каком направлении водитель может продолжить движение. Варианты следующие:

только прямо; только налево; только в обратном направлении; прямо или в обратном направлении; налево или в обратном направлении; все направления разрешены.

Светофоров на перекрестке нет, поэтому ориентироваться надо только на знаки. В данном случае установлен знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено", который запрещает движение транспортных средств с максимально разрешенной массой более 3,5 тонн. Автомобиль из задания подпадает под эту категорию.

Под знаком размещена табличка 7.3.2 "Направление действия", уточняющая, в каком направлении действует запрет. В данной ситуации — налево. Следовательно, повернуть на перекрестке водитель не может, ведь этот маневр ограничен знаком.

Впрочем, запрет не распространяется на движение прямо или разворот, поскольку соответствующих ограничений в правилах нет. Таким образом, грузовику разрешено ехать прямо или в обратном направлении, а правильным вариантом ответа является четвертый.

