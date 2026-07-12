Куда можно проехать? Задания для водителей с опытом

Знание правил дорожного движения требует от водителей постоянного повторения и внимания к деталям на дороге. Прохождение тестов по ПДД помогает укрепить знание правил.

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Новое задание от канала "По правилам" демонстрирует, как легко допустить ошибку, если не учитывать особенности дорожной разметки и установленных указателей. Предлагаем разобраться в нюансах этого дорожного квеста, чтобы четко понимать допустимые траектории движения.

Задание по ПДД

На изображении смоделирована ситуация, в которой водитель зелёного автомобиля приближается к участку дороги с несколькими дорожными знаками и возможными вариантами маневра. Вопрос задания звучит так: "В каком направлении водитель зелёного автомобиля может продолжить движение?".

Варианты ответов

Водителям предлагается выбрать один из шести возможных вариантов:

Только направление А. Только направление Б. Направления А и Б. Только направление Г. Все направления, кроме А. Все направления разрешены.

Разбор дорожной ситуации

Для правильного решения этой задачи необходимо подробно проанализировать дорожную ситуацию и установленные указатели:

На пути автомобиля установлен знак 4.1 "Движение прямо". Согласно основному правилу, он обязывает двигаться только в одном направлении (прямо – траектория Б) и действует на перекрестке, перед которым он расположен.

Однако у этого знака есть важное исключение – он не запрещает поворот направо, если водитель заезжает на прилегающую к дороге территорию (например, во двор, на АЗС или в зону отдыха).

Справа мы видим знак 5.42.1 "Место для стоянки" вместе с табличкой 7.3.1, которая указывает направление действия площадки. Поскольку парковка официально считается прилегающей территорией, поворот направо (траектория А) полностью разрешен.

Поскольку выезд с прилегающей территории (парковки) не образует классического перекрестка, действие знака "Движение прямо" продолжается дальше этого поворота. Соответственно, любые маневры налево или разворот остаются под строгим запретом.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая все вышеперечисленные факторы, зеленый автомобиль имеет законное право проехать прямо, а также выполнить поворот направо на парковочную зону.

Правильным вариантом является ответ №3 – разрешены направления А и Б.

OBOZ.UA также предлагает водителям тест на знание правил остановки и стоянки.

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