Куда можно проехать? Тест на знание ПДД

Правильная ориентация на перекрестках требует от водителя не только знания дорожных знаков, но и четкого соблюдения требований к расположению транспортного средства на проезжей части. В предложенной ситуации водитель красного автомобиля оказался перед выбором из трех возможных траекторий для дальнейшего движения.

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Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации и штрафов, необходимо тщательно проанализировать каждый из вариантов на соответствие действующим правилам. Это и проверит задание по ПДД, предложенное каналом "По правилам".

Задание по ПДД

Красный автомобиль подъезжает к перекрестку, где водителю предлагается три возможных направления для маневра: А, Б и В. Вам необходимо оценить дорожную ситуацию, расположение автомобиля на полосе движения и имеющиеся знаки, чтобы определить допустимые варианты движения.

Вопрос теста: в каких направлениях может продолжить движение водитель красного автомобиля?

Варианты ответов

В направлениях А и Б. В направлениях А и В. В направлениях Б и В. Только в направлении В. Только по направлению Б. Все направления разрешены.

Разбор дорожной ситуации

Анализ ситуации следует начать с установленных дорожных знаков. На перекрестке расположен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", который предупреждает, что сразу за перекрестком начинается участок с двусторонним движением.

Учитывая это, подробно разберем каждую из траекторий:

Направление Б (движение прямо): поскольку за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением, выбор этой траектории приведет к выезду на полосу встречного движения , что категорически запрещено правилами.

, что категорически запрещено правилами. Направление А (поворот направо): хотя знаки или разметка прямо не запрещают поворот направо, водитель красного автомобиля заранее занял левую полосу. Согласно пункту 10.4 ПДД, для поворота направо необходимо своевременно занять крайнее правое положение , поэтому такой маневр с левой полосы является нарушением.

, поэтому такой маневр с левой полосы является нарушением. Направление В (поворот налево): для выполнения этого маневра водитель правильно занял крайнее левое положение на полосе. Никакие знаки или разметка не ограничивают поворот налево в этой зоне.

Ответ на тест по ПДД

Из трех предложенных вариантов движения единственным разрешенным и безопасным маневром в этой ситуации является только поворот налево (направление В).

Правильный вариант ответа – №4 (только по направлению В).

Для водителей OBOZ.UA подготовил еще один тест по ПДД, который проверит знание дорожных знаков.

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