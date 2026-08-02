Куда можно проехать? Тест на знание ПДД
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Правильная ориентация на перекрестках требует от водителя не только знания дорожных знаков, но и четкого соблюдения требований к расположению транспортного средства на проезжей части. В предложенной ситуации водитель красного автомобиля оказался перед выбором из трех возможных траекторий для дальнейшего движения.
Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации и штрафов, необходимо тщательно проанализировать каждый из вариантов на соответствие действующим правилам. Это и проверит задание по ПДД, предложенное каналом "По правилам".
Задание по ПДД
Красный автомобиль подъезжает к перекрестку, где водителю предлагается три возможных направления для маневра: А, Б и В. Вам необходимо оценить дорожную ситуацию, расположение автомобиля на полосе движения и имеющиеся знаки, чтобы определить допустимые варианты движения.
Вопрос теста: в каких направлениях может продолжить движение водитель красного автомобиля?
Варианты ответов
- В направлениях А и Б.
- В направлениях А и В.
- В направлениях Б и В.
- Только в направлении В.
- Только по направлению Б.
- Все направления разрешены.
Разбор дорожной ситуации
Анализ ситуации следует начать с установленных дорожных знаков. На перекрестке расположен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", который предупреждает, что сразу за перекрестком начинается участок с двусторонним движением.
Учитывая это, подробно разберем каждую из траекторий:
- Направление Б (движение прямо): поскольку за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением, выбор этой траектории приведет к выезду на полосу встречного движения, что категорически запрещено правилами.
- Направление А (поворот направо): хотя знаки или разметка прямо не запрещают поворот направо, водитель красного автомобиля заранее занял левую полосу. Согласно пункту 10.4 ПДД, для поворота направо необходимо своевременно занять крайнее правое положение, поэтому такой маневр с левой полосы является нарушением.
- Направление В (поворот налево): для выполнения этого маневра водитель правильно занял крайнее левое положение на полосе. Никакие знаки или разметка не ограничивают поворот налево в этой зоне.
Ответ на тест по ПДД
Из трех предложенных вариантов движения единственным разрешенным и безопасным маневром в этой ситуации является только поворот налево (направление В).
Правильный вариант ответа – №4 (только по направлению В).
Для водителей OBOZ.UA подготовил еще один тест по ПДД, который проверит знание дорожных знаков.
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