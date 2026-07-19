Куда можно продолжить движение: тест на знание ПДД

Хорошо ли вы помните, как именно работают на дороге предупредительные знаки? Проверить свои знания в этом разделе ПДД вам поможет интересный тест.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами", и в ней мы видим белый автомобиль, который подъехал к перекрестку. Ваша задача здесь – изучить все обстоятельства и сказать, какое из трех предложенных направлений (вперёд, налево или разворот) может выбрать водитель. Когда будете готовы, выберите правильный вариант среди предложенных:

только прямо; прямо и в обратном направлении; прямо и налево; только налево; только в обратном направлении; влево и в обратном направлении.

Для начала попробуем определить, что может запретить водителю продолжить движение в том или ином направлении? И здесь нужно внимательно изучить знаки, установленные на этом участке. Знак, изображённый выше, – это 1.26 "Двустороннее движение". Он применяется для того, чтобы предупредить водителей о том, что дальше их ждет участок, на котором организовано двустороннее движение. А табличка под этим знаком указывает точное расстояние до начала этого участка. То есть эти два знака говорят следующее: внимание, через 800 м начинается дорога с двусторонним движением.

Но некоторые водители скажут, что это предупредительный знак – что он может запретить? Действительно, запрещающего действия он не имеет, однако, если подумать логически, он указывает, что в данный момент водитель находится на дороге с односторонним движением – дорога с двусторонним движением начнется аж через 800 метров. И здесь можно сделать первый вывод: разворот нашему водителю точно запрещен, ведь тогда он начнет двигаться против общего потока автомобилей. То есть это то же самое, что ехать по встречной полосе на обычной дороге с двусторонним движением.

Этот же знак подводит нас к другому выводу: если на этой дороге организовано одностороннее движение, то получается, что у этой дороги есть две полосы для движения в одном направлении. И это чрезвычайно важная деталь. Наш водитель, двигаясь по дороге, имеющей две полосы движения в одном направлении, подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе. Одно из основных правил ПДД – занимать соответствующее крайнее положение перед поворотом или разворотом. Этого требует пункт 10.4 ПДД. Исключением является разве что въезд на кольцевой перекресток или если иной порядок движения определен дорожными знаками или разметкой.

Наша ситуация не подпадает под такие исключения, а значит, поворот налево водителю запрещен так же, как и разворот – он находится в неподходящей для этого полосе.

Таким образом, получается, что здесь разрешено только движение прямо. Правильный ответ на эту задачу – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория разворота разрешена водителю.

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