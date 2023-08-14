Кто в Украине покупает доступные автомобили: статистика по регионам

Появилась статистика продаж новых автомобилей в Украине по регионам. Стало известно, кто в нашей стране покупает доступные машины, ведь в лидерах рынка – всем хорошо известные недорогие модели авто.

Видео дня

Свежую информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В июле 2023 года украинцы купили 5,3 тысяч новых автомобилей. При этом пятерка самых насыщенных с точки зрения продаж регионов покрыла 60% июльского рынка легковых машин.

В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

В каких регионах Украины покупают больше новых авто:

Киев (1756 шт.); Днепропетровская область (406 шт.); Киевская область (394 шт.); Одесская область (310 шт.); Харьковская область (297 шт.).

Самые популярные машины в регионах Украины:

Киев – Toyota RAV4;

Днепропетровская область – Renault Duster;

Киевская область – Toyota RAV4;

Одесская область – Renault Duster;

Харьковская область – Renault Duster.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, эксперты составили рейтинг лучших б/у кроссоверов. Это премиальные, надежные и доступные модели.