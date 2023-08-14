Кто в Украине покупает доступные автомобили: статистика по регионам
Появилась статистика продаж новых автомобилей в Украине по регионам. Стало известно, кто в нашей стране покупает доступные машины, ведь в лидерах рынка – всем хорошо известные недорогие модели авто.
Свежую информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В июле 2023 года украинцы купили 5,3 тысяч новых автомобилей. При этом пятерка самых насыщенных с точки зрения продаж регионов покрыла 60% июльского рынка легковых машин.
В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.
В каких регионах Украины покупают больше новых авто:
- Киев (1756 шт.);
- Днепропетровская область (406 шт.);
- Киевская область (394 шт.);
- Одесская область (310 шт.);
- Харьковская область (297 шт.).
Самые популярные машины в регионах Украины:
- Киев – Toyota RAV4;
- Днепропетровская область – Renault Duster;
- Киевская область – Toyota RAV4;
- Одесская область – Renault Duster;
- Харьковская область – Renault Duster.
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